La ex primera dama de EE.UU. Melania Trump lanza su propia colección de NFT, y destinará parte de las ganancias a financiar varias obras de caridad

La colección de tókenes no fungibles se construye sobre la base de la cadena de bloques de la criptomoneda Solana.

Melania Trump, ex primera dama de EE.UU., anunció este jueves en su cuenta de Twitter que lanzará una colección de tókenes no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés).

"Me enorgullece anunciar la nueva iniciativa de NFT, que encarna mi pasión por las artes, y apoyará mi compromiso continuo con los niños a través de mi iniciativa 'Be Best'", afirmó la esposa de Donald Trump en un comunicado. "Con la ayuda de esta nueva plataforma de tecnología, brindaremos a los niños habilidades en ciencias de la computación, incluida la programación y el desarrollo de 'software', para que prosperen una vez que se hagan mayores".

Los objetos de arte digital se construyen sobre la base de la cadena de bloques de la criptomoneda Solana y subastarán en el sitio web MelaniaTrump.com. El primer NFT es una obra de acuarela digital, titulada 'La visión de Melania', realizada por el artista Marc-Antoine Coulon, que incluye, entre otros, la grabación de voz de la mujer. Estará disponible entre el 16 y el 31 de diciembre por una unidad de solana (alrededor de 177 dólares, según el tipo de cambio de este jueves).

