Dos mujeres acusan de agresión sexual al actor Chris Noth, conocido por interpretar a Mr. Big en 'Sexo en la ciudad'

Dos mujeres acusaron de agresión sexual al actor Chris Noth, conocido por interpretar a Mr. Big en la serie de televisión 'Sexo en la ciudad', reportó el portal The Hollywood Reporter este jueves, citando los testimonios de las víctimas.

Zoe y Lily, seudónimos que emplearon para proteger su identidad, alegaron que los incidentes ocurrieron en 2004 y 2015 respectivamente. Según el medio, el estreno reciente de 'And just like that', la secuela de la icónica tira, motivó a ambas a revelar los hechos debido a que revivieron en ella dolorosos recuerdos.

Conforme al relato de Zoe, Noth la invitó a la piscina de su residencia de Hollywood en 2004. La joven aceptó ir con una amiga y allí, el anfitrión la condujo a su habitación y presuntamente la violó. A pesar de que luego denunció el ataque a unos policías, no dijo el nombre del autor por miedo a que no le creyeran y pensó que sería despedida de su trabajo en Hollywood por hacer una acusación pública.

Lily conoció al actor en 2015 en la discoteca en donde ella trabajaba. Según su testimonio, Noth la invitó a cenar y ella, al ser una fanática suya, se sintió halagada. Luego del restaurante aceptó ir al apartamento del actor, quien intentó besarla y, ante la resistencia de la mujer, la agredió sexualmente. "[Cuando terminó] fui al baño y me puse la falda, me estaba sintiendo fatal, totalmente violada. Todos mis sueños con esta estrella que amé durante años se habían ido", detalló Lily.

Chris Noth ha negado los hechos, a través de un comunicado a The Hollywood Reporter. "Las denuncias en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas, estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días [...] Los encuentros fueron consensuados", aseguró.