Washington incluye 8 compañías tecnológicas de China en una lista negra de inversión

El Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyó a ocho compañías tecnológicas chinas en una lista negra que prohíbe a ciudadanos estadounidenses realizar inversiones en algunos de sus valores cotizados en bolsa.

Las nuevas restricciones se aplican al fabricante de drones DJI Technology Co Ltd, Megvii Technology Limited, Xiamen Meiya Pico Information Co Ltd, entre otras. Todas ellas son consideradas por Washington como "firmas del complejo industrial militar chino".

Asimismo, las autoridades estadounidenses sospechan de las 8 entidades sancionadas de apoyar de forma activa la vigilancia y rastreo biométrico de minorías étnicas y religiosas en China, en especial a los uigures, un grupo predominantemente musulmán de la región de Xinjiang.