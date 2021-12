​​Denuncian acoso sexual en un videojuego de realidad virtual en línea de Meta días después de su lanzamiento

La semana pasada, Meta (antes conocida como Facebook) abrió el acceso a su videojuego en línea de realidad virtual, Horizon Worlds. Sin embargo, una de las personas que testeó la plataforma antes de ser abierta al publico afirmó que un desconocido manoseó su avatar en el metaverso y lo calificó de acoso sexual, según informó The Verge.

La mujer narró los hechos en el grupo cerrado de Facebook del proyecto: "el acoso sexual no es una broma en Internet, pero al estar en la realidad virtual se añade otra capa que hace que el suceso sea más intenso", escribió. "No sólo fui manoseada anoche, sino que había otras personas allí que apoyaban este comportamiento, lo que me hizo sentir aislada".

Vivek Sharma, vicepresidente de Horizon, calificó el incidente de "absolutamente desafortunado" y dice que, después de que Meta revisara los hechos, la empresa determinó que el probador de la versión beta no utilizó las funciones de seguridad integradas en Horizon Worlds, incluida la capacidad de bloquear a alguien para que no interactúe el avatar. "Eso es una buena retroalimentación todavía para nosotros porque quiero hacer [la función de bloqueo] muy fácil y localizable", agregó.

Horizon Worlds es el primer intento de Meta de lanzar algo que se asemeje a la visión del metaverso del director ejecutivo Mark Zuckerberg. Se trata de una plataforma expansiva y multijugador, donde los usuarios pueden crear sus propios mundos virtuales con un sistema de creación de juegos. Originalmente llamado Horizon, requiere una cuenta de Facebook y permite hasta 20 participantes a la vez en un espacio virtual, donde pasar tiempo juntos, explorar espacios desconocidos e interactuar con el entorno.