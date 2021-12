El mayor descubrimiento de mamíferos en 90 años: describen 14 nuevas especies de musarañas en Indonesia

Los zoólogos han establecido el récord de la cantidad de mamíferos descubiertos a la vez al describir 14 nuevas especies de musaraña halladas durante unos diez años de observaciones en la isla indonesia de Célebes, según un comunicado de la Universidad Estatal de Luisiana, EE.UU.

Este es el mayor número de mamíferos descritos en un solo artículo desde 1931, indica el comunicado. La descripción detallada del descubrimiento aparece en un artículo en Bulletin of the American Museum of Natural History.

"Es un descubrimiento emocionante, pero a veces frustrante", comentó el jefe del estudio, Jake Esselstyn.

"Normalmente descubrimos una nueva especie a la vez, y esto ya es bastante emocionante. Pero en este caso fue simplemente abrumador", señaló.

Un cuadro más claro comenzó a surgir cuando los investigadores analizaron la extensa información genética y morfológica recopilada en la isla durante varios años. En total, los zoólogos examinaron alrededor de 1.400 individuos e identificaron 21 especies endémicas, 14 de las cuales resultaron nuevas.

Las musarañas son una numerosa familia de pequeños mamíferos que parecen una mezcla de rata y hámster, pero al mismo tiempo ostentan una nariz prolongada en forma de trompa. Actualmente se conocen 461 especies de musarañas en el mundo.

Ahora Esselstyn está interesado en explorar qué factores geográficos, geológicos y biológicos han contribuido a la extraordinaria biodiversidad de Célebes.