El guitarrista Eric Clapton gana un juicio a una viuda de 55 años por poner a la venta en eBay una copia pirata de un disco por 11 dólares

La demandada alega que el disco lo heredó de su difunto esposo y que no sabía que se trataba de una copia ilegal.

El guitarrista y cantante británico de rock Eric Clapton ha ganado un juicio contra una mujer de Alemania, acusada de poner a la venta en eBay una copia pirata de un álbum musical del artista, informa Bild.

La demanda fue presentada anteriormente ante un tribunal de la ciudad alemana de Düsseldorf contra una mujer identificada como Gabriele P., de 55 años. La corte ya había dictaminado un fallo a favor de Clapton, y este miércoles rechazó la apelación interpuesta por Gabriele.

La demandada alega que ella no compró el disco y que tampoco sabía que se trataba de una copia pirata, sino que lo heredó de su difunto esposo, quien lo adquirió en la década de 1980. Gabriele puso en venta el disco en la plataforma de comercio electrónico en julio pasado por 9,95 euros (unos 11 dólares), pero solo un día después retiró la oferta debido a una queja de Clapton.

Una segunda apelación

Según el juez del tribunal alemán, el hecho de que ella no haya comprado el disco o que desconocía que era una copia ilegal, no es un argumento válido. No obstante, la defensa de la demandada volverá a apelar el fallo, y señala que se deberá comprobar si este caso es competencia de un tribunal de la Unión Europea, así como también deberá constatarse si las leyes comunitarias sobre derechos de autor para este proceso judicial siguen estando vigentes después del Brexit.

Gabriele tendrá que pagar los costos judiciales tanto suyos como los del artista británico, que rondan los 3.400 euros (unos 3.850 dólares). Además, podría enfrentar una multa de 250.000 euros (casi 283.000 dólares) o seis meses de prisión si continua con sus esfuerzos por vender el disco.

