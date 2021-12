Exigen cambiar las reglas que permiten a la transgénero Lia Thomas dominar la natación femenina universitaria de EE.UU.

Los padres de varias integrantes del equipo femenino de natación de la Universidad de Pensilvania denuncian que sus hijas no quieren hablar sobre ese tema por temor a posibles represalias.

Un grupo de padres de algunas integrantes del equipo femenino de natación de la Universidad de Pensilvania envió una carta a los directivos de esa entidad educativa, a la Asociación Nacional Deportiva Universitaria de EE.UU. (NCAA) y a la conferencia deportiva interuniversitaria Ivy League, exigiendo que se cambien las reglas que permiten a deportistas transgénero competir en certámenes femeninos, informa Daily Mail.

La demanda surge a raíz de la polémica generada por los récords de la nadadora transgénero Lia Thomas, estudiante de la Universidad de Pensilvania, quien en noviembre pasado batió varias plusmarcas durante una competición femenina interuniversitaria. Thomas, que anteriormente se llamaba Will, compitió como hombre durante tres años, la última vez en 2019.

"Lo que está en juego aquí es la integridad de los deportes femeninos", escribieron los padres de unas diez nadadoras en la carta obtenida por el medio de comunicación. "El precedente que se está sentando, en el que las mujeres no tienen un espacio protegido y equitativo para competir, es una amenaza directa para las atletas femeninas en todos los deportes. ¿Cuáles son los límites? ¿Cómo está esto en línea con el compromiso de la NCAA de proporcionar un entorno justo para los estudiantes atletas?", cuestionan.

"Deberían tener su propia liga"

Los autores de la misiva señalan que es deber de la Asociación Nacional Deportiva Universitaria abordar este asunto. "Y es injusto e irresponsable para Lia permitir que los medios dicten la narrativa sin la participación de la NCAA", denuncian.

Un padre, que pidió no ser identificado por temor a las repercusiones, dijo a Daily Mail que "muchas" de las nadadoras del equipo femenino quieren hablar al respecto, pero "no lo hacen porque creen que los condenarán al ostracismo". "Creo que las personas transgénero tienen derecho a competir, pero deberían tener su propia liga", sugirió otra de las firmantes de la carta. "Ser justo con un grupo de personas no debería quitarle derecho a otro grupo, y eso es lo que está sucediendo aquí", lamentó.

"La NCAA obviamente no pensó mucho en las reglas que establecieron", y "no es justo para las mujeres del equipo ni para Lia", agregó, señalando que los recientes récords de Thomas no se corresponden con una competencia femenina.

De momento la NCAA y la Ivy League no han respondido a la carta, pero la Universidad de Pensilvania ha asegurado que respalda a todo su equipo de natación, y que espera ayudar para que Lia vuelva a subir al podio en una competencia que se avecina.