Compra sin saber uno de los globos terráqueos más antiguos por 200 dólares y lo subasta por más de 150.000

Un globo terráqueo, de aproximadamente 470 años de antigüedad, fue subastado este jueves en el Reino Unido por unos 154.000 dólares.

Según detalla la casa de subastas Hansons Auctioneers, que organizó la venta, la esfera elaborada en madera y papel, data de los años 1550 a 1560 y es uno de los objetos más antiguos conocidos de este tipo, así como probablemente el más antiguo jamás vendido en una subasta.

"Me he puesto en contacto con los principales museos e instituciones y he hablado con las principales galerías y otros especialistas. La mayoría de los museos dijeron que no podían ayudar porque no tenían nada parecido en sus colecciones, pero uno me puso en la pista del cartógrafo francés Francois Demongenet", indicó Jim Spencer, de Hanson Auctioneers. El especialista señaló que incluso los globos más tempranos conservados en la Biblioteca Británica y el Museo Británico son más jóvenes que la pieza.

El mundo representado en la esfera refleja los conocimientos geográficos de la época. Así, en el globo no aparece Australia, que fue descubierta en 1606, y aparecen varios animales monstruosos y personajes mitológicos. Asimismo, América del Norte lleva la inscripción 'Devicta ann 1530' ('Conquistada en el año 1530') y América del Sur, 'Nova Terra Inventa anno 1492' ('Nueva Tierra descubierta en el año 1492') y 'Canibales Tropophagi' ('Canibales antropófagos').

La suma de la venta excede varias veces las estimaciones iniciales, de entre 26.500 y 40.000 dólares. No obstante, el contraste con la valoración anterior es mucho más impactante. De hecho, la vendedora, que observó la subasta en línea, dijo a Independent que compró el globo en una feria por una suma 770 veces menor.

"Pensaba que me estaba pasando de la raya cuando lo compré por 200 dólares durante la pandemia", señaló la mujer y reconoció que, al ver la suma total por la fue vendido, ella quedó "en estado de shock" y su esposo no lo podía creer.

