Peloton elimina su anuncio de respuesta a la secuela de 'Sexo en la ciudad' tras las acusaciones de agresión sexual contra el actor Chris Noth

La compañía Peloton Interactive ha retirado este jueves de YouTube y las redes sociales un comercial filmado con Chris Noth, uno de los personajes principales de la serie 'Sexo en la ciudad', luego de que dos mujeres lo acusaran de agresión sexual, informó el portal Variety.

"Cada denuncia de agresión sexual debe tomarse en serio. No conocíamos estas acusaciones cuando presentamos a Chris Noth en nuestra respuesta al reinicio [de la serie] de HBO", señaló un representante de la empresa citado por el medio. "Mientras buscamos obtener más información, hemos dejado de promocionar el video y archivamos las publicaciones relacionadas en las redes sociales", agregó.

'Spoilers' sobre la trama del programa aparecen a continuación.

Recientemente, la firma productora de equipos de ejercicio había publicado un final alternativo al primer episodio de 'And just like that', la secuela de la icónica tira, luego de que la escena, en la que Mr. Big muere a causa de un infarto después de ejercitarse en una bicicleta estática Peloton, hiciera caer sus acciones un 11 %.