Investigan a un falso ginecólogo que persuadió a más de 400 mujeres a someterse a exámenes vaginales por cámara web en Italia

La Policía italiana de la ciudad de Bari registró este viernes la casa de un hombre de 40 años que se hacía pasar por ginecólogo y habría persuadido a más de 400 mujeres en todo el país para someterse a un examen vaginal a través de una cámara web, informa AFP.

Los agentes incautaron en su domicilio varios 'smartphones', tarjetas de memoria y tarjetas SIM después de haber recibido múltiples denúncias por parte de las víctimas desde el pasado septiembre. De acuerdo a los reportes, el falso médico, cuya identidad no fue revelada, contactaba por teléfono con mujeres que se habían sometido a pruebas en difentes clínicas italianas y les aseguraba que padecían "varias infecciones vaginales". "Luego las persuadió para que se sometieran a un examen ginecológico en línea", comunicó la Policía.

El sospechoso fue identificado después de que los agentes hayan analizado datos telefónicos y telemáticos, verificaran los archivos de audio de las llamadas que grabaron las víctimas y sobre todo, gracias a su colaboración. Según la Policía, la investigación preliminar apunta a que los datos personales de las mujeres los haya obtenido a través de la consulta de portales de publicidad online.

El relato de una víctima

"Se presentó como un médico", relató una mujer de Salento, de 24 años, que se identificó como Lucia. "Sabía mi fecha y lugar de nacimiento y me preguntó si me había hecho pruebas ginecológicas en Tricase en los últimos meses, y luego me advirtió de una inflamación que no me había sido comunicada", explicó la joven, revelando que posteriormente el 'doctor' pasó a hacerle preguntas cada vez más "privadas" y finalmente le ofreció hacer una consulta 'online' para "analizar mejor los síntomas".

"Me negué y estaba nerviosa, así que siguió haciéndome preguntas y me dijo que recibiría un e-mail con todos los datos para hacer una prueba de Papanicolaou a fin de mes", contó Lucia, quien no dudó en contactar con su ginecólogo y el hospital donde se visita, pero "nadie sabía quién era" y "definieron este procedimiento como anormal".

El caso de Lucia no fue el único, ya que son muchas mujeres las que han recibido la llamada de un 'ginecólogo' que les hizo preguntas inapropiadas y les ofreció el mismo procedimiento. La Policía señaló que mientras la joven se detuvo antes de desvestirse, muchas otras víctimas obedecieron a las peticiones.

"Solo sé que no fui lo suficientemente ingenua como para darle la oportunidad de divertirse con mi cuerpo", agregó la chica, "pero este tipo podría engañar a alguien que es más ingenuo que yo: una menor, su hermana, su madre, cualquier mujer", lamentó.