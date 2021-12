Moscú propone a Washington negociaciones bilaterales sobre las garantías de seguridad sin la participación de otros países

El viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, declaró que Moscú propone a Washington celebrar negociaciones sobre las garantías de seguridad exclusivamente sobre una base bilateral. Según el alto funcionario, la participación de otros países desvirtuaría el encuentro. El diplomático piensa que las autoridades de EE.UU. aún no están dispuestas a "alejarse de sus patrones" para mejorar sus relaciones con Rusia.

El 17 de diciembre el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso publicó las propuestas a EE.UU. para garantizar la seguridad europea. Los proyectos prevén excluir la expansión de la OTAN hacia el Este; no admitir en esa alianza militar a Estados que fueron miembros de la URSS; no utilizar el territorio de otros Estados para atacar a la otra parte; no desplegar tropas y armamento en zonas donde esto sería percibido como una amenaza; no usar bombarderos pesados ni buques de guerra fuera del espacio aéreo y las aguas territoriales nacionales o internacionales; no desplegar misiles terrestres de alcance corto o medio fuera del territorio nacional o en áreas desde donde puedan alcanzar objetivos de la otra parte; y no capacitar al personal militar ni a civiles de países no poseedores de armas nucleares en el uso de ellas.

Al mismo tiempo, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el viernes que Estados Unidos no celebraría negociaciones sobre cuestiones de seguridad en Europa con Rusia sin discutir las propuestas de Moscú con sus aliados europeos.