Condenan en EE.UU. a 110 años de prisión a un camionero por un accidente mortal y más de 3 millones de personas firman una petición a su favor

Un tribunal estadounidense condenó este lunes a 110 años de prisión a Rogel Lázaro Aguilera-Mederos, un inmigrante cubano de 26 años que fue declarado culpable de homicidio vehicular y otros 23 cargos, informan medios locales.

En abril del 2019, Aguilero-Mederos conducía un camión a 135 kilómetros por hora cuando los frenos fallaron, por lo que chocó contra más de dos decenas de vehículos en una carretera interestatal de Colorado. Según una declaración jurada de arresto, Aguilera-Mederos intentó apartarse al arcén para evitar el tráfico detenido, pero el espacio estaba ocupado por otro semirremolque. El accidente dejó cuatro fallecidos y varios heridos.

Las otras 23 acusaciones incluyen seis cargos de asalto en primer grado, diez de intento de asalto en primer grado, dos de asalto vehicular, cuatro cargos de conducción imprudente que causó la muerte y uno de conducción imprudente. Según detalló el portavoz del Departamento Judicial del estado, Rob McCallum, el hombre fue condenado a la pena mínima posible por todos los cargos, que deberá cumplir de forma consecutiva, lo que supone un total de 110 años.

"Este hombre no es un criminal"

La condena provocó indignación. Más de 3,7 millones de personas firmaron una petición en el portal Change.org pidiendo a las autoridades que reduzcan la sentencia de Aguilera-Mederos y declarando que "el hombre no es un criminal, fue puramente un accidente".

"No estoy relacionada con Rogel, ni con ninguno de sus familiares, simplemente creo que no merece su sentencia ni estos cargos", señaló la creadora de la petición, Heather Gilbee. "Rogel ha dicho varias veces que desearía haber tenido el valor de estrellarse y quitarse la vida ese día, este trágico accidente no fue hecho con intención, no fue un acto criminal, fue un accidente", reza la nota.

Por su parte, el sindicato de camioneros de EE.UU. declaró un boicot contra Colorado para que el estado modifique sus leyes e inició la campaña 'DontDriveColorado' ('No conduzcan en Colorado') en las redes sociales.

"Habrá una apelación sobre los hechos y errores cometidos en el juicio", aseguró a la CNN el abogado, James Colgan, y agregó que el cubano no merece morir en la carcel. "El problema de esta apelación no será la sentencia en sí. Según la ley, la Corte no hizo nada incorrecto. Sin embargo, la ley, tal como está escrita, es bárbara y draconiana", explicó. "Es necesario que haya un cambio en la ley", concluyó.