"Siga entregando": un repartidor de Amazon comparte mensajes de un encargado que le exigía que trabajara en medio de tornados mortales en Illinois

Amazon ordenó a sus repartidores que continuaran entregando paquetes en medio de los tornados que azotaron varios estados de EE.UU. el pasado sábado, según muestran unos mensajes de texto entre un conductor y un encargado publicados por Bloomberg este viernes.

En la cadena de mensajes, el repartidor, que estaba a unos 45 kilómetros de Edwardsville (Illinois), avisa al encargado de que acababa de oír sirenas de tornado, pero la respuesta que recibe es "Siga entregando". Luego, desde la compañía llega la orden de que el repartidor "se refugie". "Espere 15 o 20 minutos y luego continúe de manera habitual", escribe el encargado.

"¿Y qué hay de mi seguridad? Voy a regresar. A mi lado suenan las alarmas y a mi alrededor no hay más que un edificio cerrado, eso no es un refugio. Eso es querer convertir esta camioneta en un ataúd. […] Dentro de 30 minutos tendre encima lo peor de la tormenta", contesta el conductor, a lo que el despachador le dice: "Si decide volver, es su opción. Pero le puedo decir que no se considerará que lo ha hecho por su seguridad".

"Si decide regresar con los paquetes, se considerará que rechaza su ruta, lo que resultará en que a la mañana siguiente usted no tendrá trabajo. Las sirenas son solo una advertencia", continúa.

Respuesta de Amazon

En un comentario al respecto, la portavoz de Amazon, Kelly Nantel, indicó que "esta era una situación en desarrollo en una amplia área geográfica y, desafortunadamente, el encargado del socio del servicio de entrega no siguió la práctica de seguridad estándar".

"Mientras se realizaba este intercambio de mensajes de texto, el equipo local de Amazon se aseguraba de que todos y cada uno de los socios del servicio de entrega indicara a sus conductores que se refugiaran en su lugar o buscaran refugio y les aconsejó que dejaran de entregar por la noche", señaló.

"Nos alegra que el conductor esté a salvo y estamos utilizando lo aprendido de este incidente para mejorar nuestras políticas y orientación para los conductores y socios del servicio de entrega. Bajo ninguna circunstancia el despachador debería haber amenazado el empleo del conductor, estamos investigando todos los detalles de este incidente y tomaremos las medidas necesarias", agregó Nantel.

Este lunes, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de EE.UU. inició una investigación para determinar la posible responsabilidad de Amazon en la muerte de al menos seis empleados, víctimas de un tornado que azotó una estación de entrega en Edwardsville. Los trabajadores de la empresa denunciaron que habían tenido poca o casi ninguna preparación para este tipo de situaciones. Además, acusaron a la dirección de no informales a tiempo y de prohibir el uso de teléfonos móviles en los puestos de trabajo.