Denuncian el robo de un ordenador con documentación de una central nuclear en Cataluña

Un inspector del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de España denunció ante los Mossos d’Esquadra el robo de un ordenador portátil con unos documentos de la central nuclear de Vandellós, ubicada en la provincia catalana de Tarragona, reza un comunicado del Consejo de Seguridad Nuclear en Mont-Roig del Camp.

Los hechos tuvieron lugar este jueves, cuando el coche del técnico estaba aparcado en la playa de Cristal. Unas personas rompieron el cristal trasero de la puerta izquierda del vehículo y se llevaron la mochila con el dispositivo.

"El ordenador sustraído dispone de varias claves de seguridad para poder acceder al mismo y a la documentación contenida en el portátil", destacó el comunicado, agregando que "en el hipotético caso de conseguir acceder, la información almacenada no corresponde en ningún caso a información referente a la protección física de la central nuclear de Vandellós" y no contiene información que pertenezca a la propiedad intelectual tecnológica de la instalación. "Por tanto, la seguridad física de la central nuclear no está comprometida por este hecho", subrayó.