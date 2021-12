Musk sobre la conducción autónoma y la confianza de la NASA en SpaceX: "Ningún otro CEO en el mundo se preocupa tanto por la seguridad como yo"

El director general de Tesla, Elon Musk, comentó este miércoles el reto de la conducción autónoma y admitió que parte de la confianza que anteriormente tenía en ella era errónea. "No creía que tuviéramos que resolver una parte importante de la inteligencia artificial para que funcionara", afirmó en una entrevista a Financial Times, que, siguiendo a la revista Time, nombró al empresario Persona del Año en 2021. Sin embargo, el multimillonario señaló que ahora está "seguro al 99,9% –redondeando al 100%– de que la conducción autónoma funcionará, solo es cuestión de tiempo".

Musk subrayó también que no ha engañado a los clientes de su compañía automotriz sobre la tecnología de autoconducción, con el consiguiente riesgo para su seguridad. "No lo he hecho", dijo. "Lean lo que dice cuando piden un Tesla. Lean lo que dice cuando lo ponen en marcha. Está muy, muy claro", añadió.

Destacando los altos índices de seguridad de los vehículos eléctricos de la empresa, y la disposición de la NASA a confiar sus astronautas a los cohetes de SpaceX, Musk apuntó: "No creo que haya un director general en este planeta que se preocupe más por la seguridad que yo".

La entrevista fue publicada luego de que el pasado fin de semana se produjera en París un accidente mortal que implicó a un coche Model 3 de Tesla. El automóvil, de la compañía de taxis G7, perdió el control y causó, según fuentes, la muerte de una persona e hirió a otras veinte. La empresa anunció este martes la suspensión de todos los Tesla Model 3 de su flota.