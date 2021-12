Reportan la muerte del rapero Drakeo The Ruler, apuñalado en el cuello durante un festival de música en Los Ángeles

El festival Once Upon A Time in L.A. que se celebra en Los Ángeles (EE.UU.) terminó antes de lo previsto este sábado después de que el rapero Drakeo The Ruler fuera apuñalado mortalmente en el cuello.

Se esperaba que el cantante, cuyo nombre real es Darrell Caldwell, actuara junto a Snoop Dogg, 50 Cent y otros artistas en el marco del evento, pero alrededor de las 21:20 de la hora local las actuaciones se cancelaron cuando la Policía acordonó el área detrás del escenario principal.

Caldwell fue atacado por un grupo de hombres entre bastidores y resultó gravemente herido, según informó a Los Angeles Times una fuente "con conocimiento directo de los hechos". El artista falleció luego de haber sido trasladado a un hospital en estado crítico, según TMZ.