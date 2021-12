Así se ve La Palma, transformada más allá de reconocimiento por la erupción del Cumbre Vieja (FOTOS)

Aunque no se han registrado tremores o flujos de lava desde diciembre, el proceso eruptivo todavía no se considera finalizado.

A mediados de diciembre prácticamente cesaron los temblores en el volcán Cumbre Vieja, en la isla española de La Palma, marcando probablemente el final de la fase más activa de la erupción que empezó el 19 de septiembre.

Aunque desde diciembre no se registraron grandes tremores o flujos de lava, el proceso eruptivo todavía no se considera finalizado, y aún deberán pasar unos días para que pueda ser declarado como tal, indicó el viernes la portavoz del Plan de Emergencia Volcánica de Canarias, María José Blanco. "Ahora mismo no hay actividad volcánica. La erupción está detenida, lo que no sabemos es si ha terminado", dijo la vocera, citada por Canarias7. Sin embargo, Blanco indicó que las autoridades están "pasando del fin de la emergencia al principio de la reconstrucción".

Las imágenes tomadas en los últimos días muestran cómo la erupción ha cambiado el paisaje de parte de la isla, cubriendo varias localidades con una gruesa capa de cenizas.