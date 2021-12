Trump afirma que Сhina causó "daños por 60 billones de dólares en todo el mundo" y "tiene que hacer algo para compensar lo que ha hecho"

El expresidente de EE.UU., Donald Trump, señaló en una entrevista de este domingo con Fox News que China causó "daños por 60 billones de dólares en todo el mundo" y "tiene que hacer algo para compensar lo que ha hecho".

"Creo que los orígenes [del coronavirus] son tan obvios. Salió del laboratorio de Wuhan, y creo que si alguien piensa algo diferente, simplemente se está engañando a sí mismo", sostuvo el exinquilino de la Casa Blanca.

"China tiene que pagar. Tiene que hacer algo, tiene que pagar reparaciones, y China no tiene dinero para pagar esas reparaciones. Creo que en todo el mundo, no me refiero solo a EE.UU., en todo el mundo causaron daños por 60 billones de dólares. China no tiene 60 billones de dólares, pero tienen que hacer algo para compensar lo que han hecho", puntualizó Trump además de subrayar que "lo que le hicieron al mundo es horrible".

En esta misma entrevista el expresidente de la nación estadounidense declaró que el presidente chino, Xi Jinping, es "un asesino", pero ellos se entendían muy bien. No obstante, esta relación se deterioró rápidamente a raíz de la aparición del covid-19.

Desde el inicio de la pandemia, se han realizado múltiples estudios encaminados a esclarecer cómo se originó el coronavirus y cuándo infectó a los humanos. En marzo, la OMS emitió un informe en el que sostenía que el covid-19, probablemente, se propagó de murciélagos a humanos y que era "extremadamente improbable" que el virus se originara en un laboratorio. China, a su vez, calificó la teoría de la fuga de laboratorio como "absurda" y dijo repetidamente que la "politización" del tema obstaculizará las investigaciones.