Maestros de una escuela de España dan clases con faldas y las uñas pintadas en solidaridad con una niña trans acosada por sus compañeros (FOTOS)

Desde el establecimiento lanzaron la campaña 'No soy tu chiste' para luchar contra la discriminación.

Las autoridades de una escuela de la ciudad de Lepe, Huelva (España), iniciaron una campaña contra la discriminación luego del acoso que sufrió una alumna trans de 11 años, por lo que el director y algunos maestros decidieron trabajar vestidos con faldas y con las uñas pintadas, informan medios locales.

"Empezó a recibir acoso verbal y humillaciones por parte de una decena de compañeros", contó Joaquín Hernández, director de la escuela CEIP César Barrios, quien agregó que hasta "le prohibieron entrar al baño de los niños". Incluso, señaló que la víctima "no es la alumna ejemplar que era, todo esto le está produciendo mucha apatía y mucho dolor".

Profesores de un colegio de Huelva, #España, se ponen faldas y se pintan las uñas para apoyar a una niña #Trans maltratada por sus compañeros. pic.twitter.com/CxPsM0Iho6 — Melina Belen (@MelinaBelenOest) December 18, 2021

Con la necesidad de revertir "una maldad" de un grupo de estudiantes que "empezaron a insultar y humillar a la compañera por su identidad, algo totalmente inadmisible", el director comenzó a asistir a la escuela con falda y las uñas pintadas, actitud a la que se sumaron otros docentes. "Muchísimos niños desde entonces traen las uñas pintadas al cole", comentó Hernández

Además, desde la escuela lanzaron en las redes sociales la campaña 'No soy tu chiste' en la que afirmaron: "No se elige la sexualidad ni la identidad de género; nacen con uno. Se elige no expresarlo y vivir amargado, o manifestarlo y ser atacado". "Desgraciadamente son las opciones que se dan en la sociedad que vivimos: vivir amargado o ser atacado", agregaron.

Profesores del CEIP César Barrios de Lepe usan falda en el centro en apoyo a un menor transexual https://t.co/lPlRipJ37s a través de @epandalucia — 🔻Silver Patapalo Ni Dollfuss ni Chambelain❤💛💜 (@flagelarte) December 19, 2021

Las autoridades también trataron el tema con los acosadores de la alumna trans y, según Hernández, "lloraron, pidieron perdón, dijeron que no entendían que estaban haciendo daño, mostraron su arrepentimiento y una actitud muy positiva".

"El centro no podía consentir la más mínima discriminación por ningún motivo y por el momento se ha quedado el tema ahí, porque de lo contrario nos veríamos obligados a abrir el protocolo de acoso a quienes persistan en sus actos ofensivos, porque tenemos que estar a la altura para garantizar el bienestar de nuestro menor", concluyó el directivo.