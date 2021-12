"Obstaculizan la democracia": las denuncias de López Obrador contra las autoridades electorales que pospusieron la revocación de mandato

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, denunció este lunes que, al posponer la consulta de revocación de mandato que estaba prevista para el próximo 10 de abril, las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) confirmaron que forman parte del pensamiento conservador hipócrita que, en lugar de promover la democracia, la obstaculiza.

"Es muy lamentable que esto suceda, pero tenemos que entender que se trata de un proceso de democratización que se está llevando a cabo en nuestro país, vivíamos en un sistema político caracterizado por la simulación, se hablaba de democracia en el discurso pero en los hechos predominaban actitudes antidemocráticas", señaló el mandatario en conferencia de prensa.

"Esto es lo que se está exhibiendo a partir de que se lleva a cabo un cambio verdadero que ya no es el gatopardismo que se expresó en año 2000, donde la gente pensaba que las cosas iban a cambiar y siguieron igual o peor. Ahora que de verdad hay un cambio pues se quitan la máscara muchos en todos los ámbitos: en el periodismo, en la academia en la intelectualidad, en el servicio público", agregó.

Los que antes se hacían llamar demócratas, acusó, "están demostrando que no lo son, que todo era una farsa".

El viernes, el INE acordó, con seis votos a favor y cinco en contra, posponer por falta de presupuesto la consulta en la que la ciudadanía debe decidir si quiere que López Obrador continúe o no como presidente para el periodo que fue electo (2018-2024).

Este ejercicio de democracia participativa, que es inédito en México y que es impulsado por el presidente, arrastra una serie de controversias e inconvenientes, ya que para realizarlo se requieren 2,7 millones de firmas de la ciudadanía, pero según el INE, hasta mediados de diciembre solo se ha presentado el 35 %.

"La verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía"

López Obrador, quien mantiene un fuerte enfrentamiento con el INE y en particular con su presidente, Lorenzo Córdova, aseguró que "el doble discurso" del organismo tiene mucho que ver con el pensamiento conservador.

"La verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía, por eso estamos en esta situación tan lamentable de que un órgano electoral que debería promover la democracia se ha dedicado a obstaculizarla, incluso sin respetar el mandato constitucional", dijo el mandatario.

En este sentido, consideró que la falta de presupuesto es apenas una falsa excusa porque cuentan con recursos multimillonarios que permiten que los principales funcionarios del organismo ganen altos salarios que incluso superan al del presidente del país, a lo que suman prestaciones y múltiples prebendas.

"Es parte de la simulación de siempre y exhibe el papel que jugaron durante mucho tiempo estos personajes, el presidente del INE era el comentarista sobre temas democráticos y electorales de un programa especial de otra periodista que en ese tiempo actuaba de manera independiente con una postura distinta, Carmen Aristegui, de ahí surgió. Era en apariencia lo más avanzado que había en el periodo neoliberal, pero todo era una farsa, ahora se está demostrando", denunció.

Por suerte, añadió, hay otras instancias como el Tribunal Electoral y la Suprema Corte que pueden intervenir. "No importa que se demore el proceso, lo interesante, trascendente es que se lleve a cabo para que se pueda establecer el precedente de democracia participativa y no nos quedemos en democracia representativa. A mí me gustaría que no cambiaran la fecha, es el 10 de abril, hay tiempo", señaló.

