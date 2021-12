El aplazamiento de la consulta de revocación de mandato en México enciende las críticas del oficialismo contra el INE

La determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) de México de suspender temporalmente la realización de la consulta de revocación de mandato del Ejecutivo, argumentando la falta de recursos derivado de un recorte al presupuesto del órgano, provocó una ola de rechazo en el oficialismo.

Funcionarios del Gabinete de Andrés Manuel López Obrador, gobernadores de Morena y dirigentes de la bancada oficialista en el Congreso rechazaron que el Consejo General del INE, en una sesión extraordinaria celebrada el pasado viernes 17 de diciembre, pospusiera temporalmente las actividades relacionadas con la organización del referéndum, "ante la insuficiencia presupuestal derivada del recorte aprobado por la Cámara de Diputados" al órgano.

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseveró este lunes que el INE puso "como pretexto" la falta de recursos para no continuar con el proceso del referéndum.

En conferencia de prensa, Sheinbaum criticó que el órgano electoral no ha implementado una política de austeridad. "Recibe muchos miles de millones de pesos y creemos que con estos recursos que tiene, pueden distribuirse adecuadamente, para poder realizar esta consulta de revocación de mandato", declaró.

Exhortamos al INE a realizar un programa de austeridad que se adapte a la situación del país para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato y así cumplir con lo que mandata el pueblo y la Constitución. pic.twitter.com/sWdKSyg3ft — Gobierno CDMX (@GobCDMX) December 20, 2021

Los 15 gobernadores oficialistas, así como la jefa de Gobierno de la capital, firmaron un comunicado de prensa conjunto para expresar su rechazo a lo decretado por el órgano electoral, argumentando que los consejeros del INE atentan contra "derechos políticos consagrados en la Constitución".

"La democracia no es un proceso que se vive cada seis años, debe ser un sistema en donde todos los días el pueblo ejerce sus derechos de participación y decisión", se lee en el texto firmado por los gobernantes de 16 entidades, en el que pidieron a los consejeros del INE la "reconsideración de esta decisión".

Las y los gobernadores de la #4taTransformacion se manifiestan en favor de la democracia participativa y del derecho del pueblo de México a ejercerla diariamente. El @INEMexico no puede limitar la democracia.#ElPuebloManda@PartidoMorenaMxpic.twitter.com/R7UYR7PfZA — Mario Delgado (@mario_delgado) December 19, 2021

Por su parte, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, afirmó en su cuenta de Twitter que la decisión del INE tiene como trasfondo un "cálculo político", al intentar "evitar" que, en la eventual consulta, "se confirme la alta aprobación del presidente López Obrador".

"El discurso desde el INE de defender la democracia se desmorona. Ojalá recapaciten. A nadie conviene", escribió el canciller mexicano en un mensaje publicado el sábado en la tarde.

Posponer la revocación de mandato busca evitar que en esa consulta se confirme la alta aprobación del Presidente López Obrador. Prevalece un cálculo político. El discurso desde el INE de defender la democracia se desmorona. Ojalá recapaciten. A nadie conviene. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) December 18, 2021

En tanto, el coordinador de la bancada de Morena en la cámara alta, el senador Ricardo Monreal, adelantó que frente a la "desmesura" del INE podría apelar la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), e incluso evaluarían la presentación de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"La revocación de mandato es una disposición constitucional y legal que se debe observar y no admite excepción", señaló Monreal.

Ante la desmesura del @INEMexico, se podrá acudir a la apelación en el @TEPJF_informa e incluso a la @SCJN, vía controversia constitucional, por la invasión de poderes. La revocación de mandato es una disposición constitucional y legal que se debe observar y no admite excepción. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 18, 2021

El Consejo Electoral del INE, en voz de su presidente, Lorenzo Córdova Vianello, manifestó que el órgano electoral tiene un "déficit" de 2.327 millones de pesos (111,8 millones de dólares) para la realización del ejercicio.

Esta decisión fue criticada este lunes por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien calificó como una situación "lamentable" que el INE, en lugar de "promover la democracia, se ha dedicado a obstaculizarla".

"No puede ser que, esgrimiendo que no tienen presupuesto, no quieran hacer la consulta, o eso es lo que se está interpretando por sus actitudes", declaró el mandatario en su habitual conferencia matutina.

Proceso de recolección de firmas

De momento, continúa la recolección de apoyos ciudadanos, como parte del requisito de juntar 2.758.227 firmas de la Lista Nominal para el 25 de diciembre. De acuerdo con el último corte del INE, con fecha del 19 de este mes, se han juntado 1.009.965 rúbricas, lo que representa el 36,62 % del total requerido para realizar el referéndum.

Además, solo dos de 17 entidades cumplen con el requisito de reunir las firmas equivalentes al 3 % de la Lista Nominal de electores por estado.