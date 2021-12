El exjefe del Mossad le habría revelado secretos de Estado a su amante

En momentos en que estaba al frente del Mossad, la agencia de espionaje israelí, Yossi Cohen le habría revelado información secreta a una azafata con la que tenía un amorío, como también a su marido. Así se afirma en un programa de investigación, cuya versión completa se estrenará este martes en la cadena local Channel 13.

Según la indagación, el romance arrancó a finales de 2018. Al poco, el entonces alto funcionario empezó a comentarle a la pareja ciertos detalles de los operativos de la agencia en todo el mundo, junto con información acerca de sus viajes de trabajo.

"Contó muchas historias, incluso sobre el Mossad. Es un bocazas. Empezó a decirme que el Mossad estaba 'sentado' sobre un médico de un conocido líder árabe. […] Me dijo: 'Cuando me nombraron jefe del Mossad, escuchen bien, en 10 días despedí a seis [altos funcionarios...] porque no eran leales al sistema. No eran buenos. Pensaban que yo había sido su mejor amigo cuando estábamos en posiciones similares. En el momento en que fui nombrado, [los despedí] sin piedad", relató Guy Shiker, marido de la amante de Cohen, cuya identidad no fue revelada.

En cuanto a su propia relación de pareja, el cónyuge dijo que Cohen estaba "destruyendo" su familia, y que solía referirse a su mujer como "mi princesa" y "mi belleza".

Por su parte, el exespía negó haber compartido algún secreto estatal con personas no autorizadas. Sin embargo, ya este verano reportó Channel 13 acerca de una supuesta filtración de datos clasificados a una auxiliar de vuelo con la que Cohen tenía relaciones personales. En aquel entonces se informó que el fiscal general, Avichai Mandelblit, estudiaba una denuncia interpuesta a ese respecto ante el Ministerio de Justicia, detalla The Times of Israel.

"No hay ninguna auxiliar de vuelo, no hay ninguna relación estrecha, el fiscal general no se ha puesto en contacto conmigo", aseveró Cohen en aquel momento.

Ya en junio pasado estaba el exjefe del Mossad bajo un aluvión de críticas, tras conceder una entrevista a la cadena Channel 12. En particular, insinuó que su agencia estuvo detrás de la explosión ocurrida en la instalación subterránea de centrifugado de Natanz, en Irán. Asimismo, describió detalladamente la operación de 2018 en la que el Mossad robó archivos nucleares iraníes de cajas fuertes ubicadas en un almacén de Teherán, y confirmó que el principal científico nuclear iraní, Mohsen Fakhrizadeh, asesinado en noviembre de 2020, había estado en la mira de la Inteligencia israelí durante años.