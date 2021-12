Las estrellas de 'Sexo en la ciudad' se pronuncian colectivamente sobre las acusaciones de agresión sexual contra su compañero de reparto Chris Noth

Las estrellas de 'Sexo en la ciudad' ('Sexo en Nueva York', en España) Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon se han pronunciado colectivamente sobre las acusaciones de agresión sexual contra su compañero de reparto Chris Noth.

"Nos entristece profundamente escuchar las acusaciones contra Chris Noth. Apoyamos a las mujeres que se han presentado y han compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe ser algo muy difícil y las elogiamos por ello", se lee en el breve comunicado que fue compartido en las redes por las tres actrices.

Asimismo, Universal Television y CBS anunciaron conjuntamente el lunes que Noth dejaría "con efecto inmediato" de formar parte del elenco de la serie 'The Equalizer', informó The Hollywood Reporter. En esta ficción, el actor interpreta a un antiguo director de la CIA y aparecerá en al menos un próximo episodio que ha finalizado su producción.

Las acusaciones

Dos mujeres acusaron a Noth de agresión sexual en un artículo publicado la semana pasada por Hollywood Reporter. Zoe y Lily, seudónimos que emplearon para proteger su identidad, describen supuestas violaciones por parte del intérprete en incidentes que ocurrieron en 2004 y 2015, respectivamente. El reciente estreno de la película 'And just like that', secuela de la icónica 'Sexo en la ciudad', motivó a ambas a revelar los hechos debido a que les hizo revivir dolorosos recuerdos, según afirmaron.

Por su parte, el actor, de 67 años, ha negado las acusaciones y las calificó de "categóricamente falsas". "Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días [...] Los encuentros fueron consensuados", sostuvo.

Dos días después, el pasado viernes, una tercera mujer presentó una denuncia contra Noth afirmando que fue agredida sexualmente por el actor en 2010 mientras trabajaba como cantante de salón en un restaurante de Nueva York.