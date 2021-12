Rusia: Empresas militares privadas de EE.UU. preparan una "provocación" con armas químicas en el este de Ucrania

El ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, indicó este martes durante una reunión interna que empresas militares privadas de EE.UU. preparan una "provocación" con armas químicas en el este de Ucrania.

"La presencia de más de 120 empleados de empresas militares privadas de EE.UU. se ha constatado de forma fehaciente", afirmó Shoigú, quien agregó que "las reservas de un componente químico no especificado fueron entregados" en la región.

El alto funcionario precisó que los empleados de empresas estadounidenses "están estableciendo instalaciones de tiro en edificios residenciales e instalaciones socialmente importantes, entrenando a las fuerzas ucranianas para operaciones especiales y operaciones de combate activas".

Según el ministro de Defensa ruso, la determinación de la OTAN de "implicar a las fuerzas armadas ucranianas supone una amenaza para la seguridad, especialmente teniendo en cuenta los intentos de Kiev de resolver el problema de Donbass por la fuerza".

Asimismo, Shoigú advirtió que Polonia está trabajando en infraestructura para desplegar una brigada acorazada de EE.UU. y está completando la instalación del sistema antimisiles estadounidense Aegis Ashore.

En este sentido, el presidente ruso, Vladímir Putin, aseveró que los acontecimientos en Yugoslavia, Irak y Siria han demostrado que EE.UU. hace lo que quiere, pero en el caso de Ucrania, que está cerca de las fronteras rusas, Rusia ya no tiene adónde retirarse. "Lo que [EE.UU.] está haciendo ahora en el territorio ucraniano, o lo que intenta y planea hacer, no está a 1.000 kilómetros de nuestra frontera nacional, sino está a nuestras puertas. Tiene que entender que simplemente no tenemos otro lugar al que retirarnos", expresó.