Senador demócrata se niega a apoyar la principal propuesta de Biden y su 'no' podría truncar el millonario paquete de gasto en EE.UU.

El senador demócrata por el estado de Virginia Occidental, Joe Manchin, declaró el domingo que no puede respaldar el proyecto de ley social y ambiental de casi dos billones de dólares de su partido. Sin su voto, la principal iniciativa interna del presidente Joe Biden corre un serio riesgo de fracasar en el Senado estadounidense, en el que votan 50 republicanos, 48 demócratas y dos senadores independientes que se agrupan con los demócratas.

"No puedo votar para seguir adelante con este proyecto de ley. Simplemente no puedo. He intentado todo lo humanamente posible", afirmó Manchin en el programa 'Fox News Sunday'.

Las nuevas garantías sociales en el marco del plan de Biden se financiarían a través de mayores impuestos para los más ricos y las grandes corporaciones. El senador ha criticado el paquete por ser muy costoso y extenso y ha sido el principal obstáculo de su partido para la aprobación de la propuesta tras más de cinco meses de negociaciones entre los demócratas.

La iniciativa brindaría cientos de miles de millones de dólares para ayudar a numerosas familias con hijos al extender un crédito tributario por hijos más generoso, crear un sistema de educación preescolar gratuito e impulsar las ayudas a la atención infantil. Más de 500.000 millones de dólares se destinarían para las exenciones fiscales e iniciativas dirigidas para frenar las emisiones de carbono, lo que se consideraría la mayor inversión federal en la historia en la lucha contra el cambio climático.

Otras disposiciones limitarían el incremento de precios de medicamentos recetados, crearían prestaciones para que las personas inscritas en el sistema Medicare obtengan auxiliares de audición, e impulsarían la asistencia a los ancianos, así como en materia de la vivienda y capacitación laboral.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, calificó las declaraciones de Manchin como "un cambio repentino e inexplicable en su posición" y las consideró "una violación de sus compromisos" ante Biden y congresistas demócratas. Psaki destacó que Manchin, que representa a uno de los estados más pobres del país, "tendrá que explicar" a aquellas familias que pagan 1.000 dólares al mes por insulina por qué deben seguir haciéndolo cuando podrían pagar 35 dólares por el medicamento vital.

"Seguiremos presionándolo para ver si cambiará de postura una vez más, para que honre sus compromisos previos y cumpla su palabra", declaró Psaki.

Con información de AP