Lasso tilda de "anarquista" al presidente de la confederación indígena de Ecuador y advierte con enfrentarlo "con todo el poder del Estado"

El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, tildó de "anarquista" al titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Leonidas Iza.

"Leonidas Iza es un anarquista, él odia a la democracia, él odia a la institucionalidad del Ecuador", dijo Lasso en el programa de entrevista presidencial 'Encontrémonos por la Ciudadanía', que fue emitido este martes.

El mandatario añadió que Iza quiere crear "un ambiente de anarquía", por "fuera de la institucionalidad del país" y "por fuera de la democracia".

En la entrevista, Lasso, sin presentar pruebas, señaló a Iza de ser el responsable de distintos hechos cometidos durante las protestas de octubre de 2019 en Ecuador, que estuvieron encabezadas por todo el movimiento indígena.

#Atención| Leonidas Iza es un anarquista, el odia a la democracia", dice el presidente Guillermo Lasso al presidente de la #CONAIE 👇 pic.twitter.com/WA2Qmci3BI — W Radio EC (@WRadioec) December 21, 2021

"Él es eficiente en incendiar edificios públicos, él es eficiente en promover el secuestro de periodistas y policías, él es eficiente en mandar a alguien a tirarle una piedra en la espalda, por la espalda, de manera cobarde a un periodista [en relación a la herida que sufrió el comunicador Freddy Paredes en ese entonces], como lo hicieron en octubre de 2019, él es eficiente en agredir a la ciudad de Quito", agregó el mandatario.

También acusó al titular de la Conaie de evitar el avance en el diálogo con el Gobierno. "Con Leonidas Iza, si uno le dice 'ok, estamos de acuerdo en el punto A', pide el punto B; uno dice 'estoy de acuerdo en el punto B', quiere el C; uno le dice 'sí al C', quiere el D; uno le dice el 'D', bueno, esto es infinito", añadió.

Tras las acusaciones, Lasso advirtió con enfrentar a Iza "con todo el poder del Estado, con toda la fuerza pública".

Asimismo, dijo que "quienes quieren anarquizar este país, interrumpir servicios públicos y profundizar una crisis económica, ya de por sí afectada por la pandemia", deben terminar "con sus huesos en la cárcel".

En medio de todos estos señalamientos contra el principal responsable de la Conaie, Lasso manifestó sus respetos a todas las organizaciones sociales y sindicales. "Mi mano está extendida para el diálogo, para la búsqueda de acuerdos, para la búsqueda de soluciones", expresó.

"Acto de sanación y purificación interna"

Las acusaciones de Lasso contra Iza llegan luego de que la Conaie anunciara el lunes un "acto de sanación y purificación interna", que en los medios locales se ha informado como la aplicación de la justicia indígena a miembros de la confederación y del movimiento político Pachakutik.

En el marco de la celebración del Kapak Raymi el Mov. indígena con sus autoridades, líderes y asambleístas @PKnacional18 llevarán a cabo un ACTO DE SANACIÓN Y PURIFICACIÓN INTERNA, el mismo que constituye un ejercicio de democracia comunitaria.#EnUnidad#SomosConaiepic.twitter.com/p4DP4TrLrC — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) December 21, 2021

La medida, según un comunicado de la Conaie, es contra quienes "han actuado de manera antiética, incoherente, desleal con el proyecto político e ideológico del movimiento indígena".

"Algunos asambleístas (legisladores) están actuando en contra de los postulados por los cuales el pueblo ecuatoriano confió su voto", añade el texto.

Recientemente, a solo siete meses de instalado el nuevo Parlamento de Ecuador, la bancada de Pachakutik se dividió en dos grupos; esto luego que nueve legisladores, que comulgan más con los lineamientos de la Conaie, se declararon en rebeldía ante la coordinación de la agrupación.

Los nueve asambleístas anunciaron que no se acogerán a las disposiciones de su jefe de bancada, Rafael Lucero, ni de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, a quienes acusan de actuar del lado del Gobierno de Lasso.

Justamente ante la convocatoria que hizo la Conaie para el acto de sanación y purificación, Lucero la calificó de "payasada". "Lo que ellos quieren hacer es un abuso de autoridad", dijo el legislador a la radio Sonorama.

Sobre las conversaciones con el Gobierno, a finales de noviembre, Iza, durante un encuentro de la Conaie, dijo: "No retornaremos a ningún proceso de diálogo que no tenga resultados".