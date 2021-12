Martha Izquierdo, la 'superheroína' mexicana de 49 años que arrasa en TikTok con un atípico mensaje (sin odio y sin filtros)

La Mujer Maravilla tiene 49 años y ha enfrentado a casi todos los villanos imaginables para los mortales: el cáncer, dos paros cardíacos, la violencia, el abuso sexual y la pérdida de un ser amado. Se llama Martha Izquierdo, una laureada periodista mexicana que ya es considerada una 'influencer' en el fugaz y competitivo mundillo de TikTok.

"Empecé a hacer videos reales en mayo pasado", cuenta Izquierdo a RT. "Reales", dice, para diferenciar el contenido que la llevó a dar el salto a los 26 millones de 'likes' y casi 700.000 seguidores, con un mensaje que no es habitual en las redes sociales.

En los videos, que graba sin los habituales filtros y casi ninguna edición, muestra su cotidianidad mientras se ejercita, baila, se arregla para ir al trabajo o come galletitas con café. Pero lo que la diferencia del resto de los creadores es su 'outfit' diario, que no se trata de la ropa que se pone, sino de lo que ella llama vestirse con amor propio, confianza, actitud y autoestima.

"Después de ver tantos videos en TikTok, me di cuenta de que necesitábamos algo más en las redes porque yo solo veía puras mujeres con cuerpos voluptuosos, esculturales, operadas y estaba bien, pero no todas somos así", relata la comunicadora que, en 2007, fue galardonada con el Premio Nacional de Periodismo. El deseo de marcar la diferencia la llevó a ponerse un traje de la Mujer Maravilla y contar que el cáncer en su cuerpo estaba en remisión, que ella era la superheroína de su propia vida.

La reacción de la gente fue abrumadora. El apoyo a su mensaje en esa red fue masivo –y viral–, pero también aparecieron usuarios que dedicaron buena parte de sus comentarios a criticarla con crueldad. "Hay gente que no tolera ver a una mujer gorda vestida de la Mujer Maravilla, que transmite un mensaje positivo y de amor. Decían que eso no me quedaba, que si me había comido a Superman, que si era 'chaparra' [de baja estatura], que si mi forma de vestir no les gustaba. Esas personas, que yo creo que son infelices, con el tiempo también me ayudaron a que yo tuviera incluso más confianza en mí, más seguridad".

Ponerse la alegría

Lidiar con 'haters' en las redes sociales es lo de menos en la vida de Martha Izquierdo. Ella, que fue abandonada por su madre, violada por su tío cuando tenía apenas 11 años y amenazada de muerte mientras ejercía su labor como periodista en el sur de México, también ha sobrevivido a dos paros cardiorrespiratorios y a la inesperada muerte de su esposo.

Para la mujer que aparece en las pantallas de TikTok invitando a la gente a vestirse de alegría, la pérdida, el trauma y la tristeza no le son ajenas, pero es precisamente por eso que se empeña en hacer lo que le provoque, sin importar quién la critique o la señale.

"En un principio, mis amigos y colegas me decían que yo era una loca, una ridícula. Afortunadamente, mi familia me apoya y está orgullosa de mí, porque saben que siempre he sido muy extrovertida. Yo no quiero ser como esa gente que vive amargada e infeliz porque no se atreve a ser auténtica, por miedo, por vergüenza, por lo que tú quieras. Hoy en día no estamos para darle el gusto a nadie". A ella, que ha atravesado casi todo, dejó de importarle el qué dirán.

Sin embargo, hasta la mayor heroína necesita armas para defenderse: la de Martha es la escritura. "Después del apoyo psicológico, logré sacar el trauma escribiendo. Así hice cuando murió mi esposo. Todo mi proceso de sanción ha sido a través de la narrativa, incluso el dolor de haber sido ultrajada desde niña".

En busca de un propósito

Izquierdo vive en un pequeño pueblo de Oaxaca, donde conduce un programa radial de noticias. Aunque ya es parte del estrellato en TikTok, Izquierdo sigue siendo periodista en uno de los países más peligrosos para ejercerlo y está consciente de esa realidad.

Al menos en la última década, la reportera ha recibido amenazas de muerte, ha sufrido secuestros y también ha sido atacada por funcionarios policiales durante sus labores. Nada más el año pasado, después de terminar una emisión del noticiero, le rociaron su coche con ácido.

"Me tiraron ácido en la camioneta saliendo de la radio porque yo pedía que por favor nos cuidáramos en la pandemia y la gente llegó a decir que yo los quería asustar. Y después, cuando vieron la realidad, ya no me dijeron nada".

Así como la Mujer Maravilla se esconde en la identidad de Diana Prince, Martha se desdobla: por un lado, da las noticias en un país donde la violencia es cosa de todos los días, y luego, en las redes sociales, se pone el 'outfit' del día con un mensaje que intenta sacar sonrisas.

"No cambiaría nada en mi vida, absolutamente nada. Yo tenía que pasar todo esto para saber quién soy. Y he cambiado tanto que hasta a veces yo misma me desconozco, sé que tengo un propósito y a lo mejor es simplemente vivir y ser feliz para que otras personas vean que es a lo que venimos a esta vida".

Mientras habla, Martha revela cuándo entendió que tenía superpoderes. "¿Sabes? Yo me vestí de la Mujer Maravilla por una promesa para una niña a la que le detectaron leucemia. ¡Por ella me puse ese traje que me quedaba fatal! Pero entonces entendí que si yo hacía feliz a alguien, me convertía en su heroína. Por eso, hoy soy la heroína de Fabiola".