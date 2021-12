Intel advierte a sus empleados no vacunados que deberán tomar licencias no remuneradas si no se inmunizan antes del 4 de enero

El fabricante de circuitos integrados Intel ha anunciado que los empleados que no se hayan vacunado antes de la fecha límite establecida por la compañía (4 de enero), sin haber obtenido exención por motivos religiosos o médicos, serán obligados a tomar licencias no remuneradas. Según detalló AP, las licencias no remuneradas de los empleados no vacunados comenzarán a partir de abril, tres meses después de la fecha límite, que se anunció en noviembre. La compañía tecnológica con sede en California (EE.UU.) estudiará las solicitudes de exención de los trabajadores hasta el 15 de marzo. Los empleados que no reciban una exención comenzarán su licencia sin salario a partir del 4 de abril durante un mínimo de tres meses.