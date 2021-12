Declaran racista e inconstitucional una prueba de matemáticas para maestros en Canadá (pero algunos cuestionan la decisión)

Un tribunal canadiense ha dictaminado que la prueba obligatoria de competencia en matemáticas es inconstitucional y no debe prohibirse enseñar esta materia a maestros que no la aprueben, ya que afecta injustamente a los candidatos que no son blancos.

El Tribunal Divisional de Ontario ordenó el pasado viernes al Colegio de Profesores de esa provincia de Canadá conceder la certificación a los candidatos a maestros que no hayan superado la prueba de matemática, tras concluir que existen "disparidades en las tasas de éxito de las pruebas estandarizadas en función de la raza".

Según el tribunal, existen otras alternativas a este método de examinación que "parecen ser menos perjudiciales y al menos igual de eficaces".

Por su parte, la Federación de Profesores de Ontario elogió la decisión del tribunal, señalando que "no hay ninguna investigación que sugiera que un examen estandarizado mejore los resultados de los estudiantes o mejore la pedagogía de los profesores".

Sin embargo, algunos usuarios en redes sociales cuestionaron la decisión, argumentando que rebajaría el nivel de enseñanza. "Tu profesor de Ontario ya no necesita aprobar matemáticas básicas para enseñar matemáticas básicas", tuiteó el comentarista Jeffrey Blehar.

En un tono similar se pronunció el editor de la revista Quillette, Jonathan Kay. "El sindicato de profesores de Ontario está muy emocionado porque sus miembros no tendrán que saber matemáticas. Otro gran día para los estudiantes de Ontario", ironizó.