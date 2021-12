Biólogo toma una sobredosis de sedantes homeopáticos en un programa de televisión para desacreditar sus efectos (VIDEO)

Un programa de televisión de Cataluña, España, realizó un debate sobre la eficacia de la homeopatía con la participación de especialistas que defendían su efectividad y de otros que hacían referencia a la falta de evidencia científica. En medio de la discusión, uno de los críticos tomó una sobredosis de sedantes homeopáticos y advirtió que si hacían efecto debería estar muerto "en cinco minutos".

"Para unos se trata de medicina y para otros, simple placebo", anunciaba la conductora de 'La entrevista incómoda', programa de 8TV, antes de preguntar a sus invitados: "¿Ciencia o creencia?". El primero en responder fue Gonzalo Fernández Quiroga, homeópata y miembro de la Asamblea Nacional de Homeopatía, quien aseguró que su alternativa médica es una "ciencia" y lo definió como "un método terapéutico dentro de la medicina".

Una postura diferente presentó el biólogo Fernando Cervera, quien cuestionó la falta de evidencias científicas. "Soy partidario de demostrar las cosas de forma más directa", dijo, por lo que tomó una sobredosis de sedantes homeopáticos y advirtió: "Como cualquier sedante, si te tomas muchos sería perjudicial".

"Hablando de evidencias, si la homeopatía funciona, en dos minutos como mucho, yo tendría que estar durmiendo y en cinco minutos tendría que estar muerto porque me acabo de comer 30, 40, 50 pastillas de golpe", expresó Cervera, antes de agregar: "Si haces esto con un medicamento de verdad te mueres".

Sin embargo, los minutos pasaron y el biólogo no sufrió ninguna consecuencia, aunque fue criticado por Fernández Quiroga, quien manifestó que no debería tener esa actitud en un programa de televisión, ya que es incorrecto inducir a la población a tomar medicamentos. "Vamos a ver si me muero o no", replicó Cervera.