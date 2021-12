Elon Musk asegura que ha vendido "suficientes acciones" de Tesla para cumplir su plan de deshacerse de un 10 % de ellas

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, asegura que ha vendido "suficientes acciones" de la compañía de automóviles eléctricos para cumplir su plan de deshacerse de un 10 % de ellas, según lo afirmó durante una entrevista concedida a The Babylon Bee, publicada este miércoles en YouTube.



"He vendido suficientes acciones para llegar a alrededor del 10 %, además del ejercicio de opciones, y he intentado ser extremadamente literal aquí", declaró el empresario, que también lidera Space X, Neuralink y The Boring Company.

¿Por qué este movimiento?

Según los datos de la Comisión de Bolsa y Valores​​ de EE.UU., este martes Musk ejerció 2 millones de opciones más y vendió casi 584.000 acciones más de Tesla por 528 millones de dólares, lo que eleva la cifra total de las acciones que ha vendido durante el último mes a casi 13,5 millones, que equivalen a unos 14.100 millones de dólares, indica Bloomberg.

De acuerdo con MarketWatch, esto es un poco menos de los aproximadamente 17 millones de acciones que conformaban el 10 % de sus acciones el pasado 7 de noviembre, cuando publicó una encuesta en Twitter preguntando si debería llevar a cabo tal movimiento.

Asimismo, el portal señala que el director ejecutivo de Tesla ha ganado más de 14.000 millones de dólares con estas ventas. Además, destaca que durante ese período de tiempo también ha ejercido opciones para comprar cerca de 16,4 millones de títulos a unos 6,24 dólares la unidad, lo que, en realidad, supone un aumento de su participación en la compañía.

Críticas a California

Por otro lado, durante la entrevista, Musk arremetió contra las autoridades del estado de California, donde hasta este año tenía su residencia y la sede corporativa de Tesla. "Solía ser la tierra de las oportunidades y ahora […] se está convirtiendo en una especie de exceso de regulación, exceso de litigios y sobrecarga de impuestos", aseveró.

Al iniciar la semana, el empresario anunció que va a pagar más de 11.000 millones de dólares al Gobierno de Estados Unidos en impuestos este año, más que cualquier otro ciudadano en la historia. La venta masiva de las acciones de Tesla en el cuarto trimestre de 2021 podría deberse a las preocupaciones sobre el posible aumento de tipos impositivos el año que viene.

A sus 50 años, Musk es la persona más rica del mundo, con una fortuna de alrededor de 245.000 millones de dólares, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg. Su posición de debe, en parte, a las acciones de Tesla, que han subido más de un 1.100 % en los últimos tres años.

¿Te ha parecido interesante? ¡Déjanos tu opinión en los comentarios!