El criptoempresario Justin Sun revela que fue el postor anónimo que pagó 28 millones de dólares para volar con Jeff Bezos al espacio

Justin Sun, fundador de la criptomoneda Tron, reveló este miércoles que fue él quien ganó la subasta de un asiento para formar parte del primer vuelo tripulado al espacio de Blue Origin del pasado 20 de julio, en el que no pudo participar por problemas de agenda

Sun pagó 28 millones de dólares para unirse a Jeff Bezos en el histórico vuelo y, aunque al final no pudo hacerlo, sí que planea viajar al espacio durante el próximo año.

Desde Blue Origin explican que el dinero del empresario fue invertido en la fundación Club for the Future de Blue Origin, que, a su vez, recayó sobre 19 organizaciones benéficas para inspirar a las generaciones futuras a seguir carreras relacionadas con la astronomía y el espacio.

"La iniciativa de Blue Origin de llevar a más personas al espacio para ver la Tierra como nuestro hogar común es extraordinaria. Club for the Future ofrece una manera de utilizar esa experiencia para inspirar a los jóvenes de todo el mundo a soñar y a actuar guiados por sus sueños de ciencia, tecnología y exploración espacial. Me sentí obligado a ayudar a promover esa visión a través de mi oferta", declaró Sun, quien es también representante de Granada ante la Organización Mundial del Comercio y llevará la bandera de la nación caribeña en su viaje espacial.

Además, Sun eligirá a "cinco hombres y mujeres excepcionales" para que lo acompañen en su vuelo. Los nominados pueden incluir a un miembro de la comunidad TRON DAO y a otros líderes destacados de las esferas de la moda, el arte, la tecnología, la exploración espacial y el emprendimiento. Los detalles sobre el proceso y los criterios de nominación se anunciarán en los próximos meses.

Sun adquirió notoriedad internacional gracias a su participación en el mundo de las criptomonedas, aunque también fue noticia en 2019 tras ganar una subasta que le dio derecho a almorzar con el multimillonario estadounidense Warren Buffett, presidente y director ejecutivo del conglomerado Berkshire Hathaway.