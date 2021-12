Funcionarios tributarios de Brasil renuncian en masa por los recortes del presupuesto

Los trabajadores de la Secretaría de Ingresos Federales recibieron un "trato irrespetuoso" que no hace justicia a la "excelencia" de los servidores públicos, denuncian dos sindicatos.

Funcionarios de la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil presentaron su renuncia en masa ante los recortes al sector confirmados tras la aprobación en el Congreso de la Ley de Presupuestos para 2022, que, en cambio, incluyó un aumento salarial a la Policía Federal a petición del presidente Jair Bolsonaro.

Los titulares del Sindicato Nacional de Auditores Fiscales de Ingresos (Sindifisco), Kleber Cabral, y del Sindicato Nacional de Analistas Tributarios, Geraldo Seixas, explicaron en un comunicado de prensa que desde 2016 habían negociado la inclusión de un bono de eficiencia como parte de sus mejoras salariales, el mismo que fue formalizado por ley en 2017.

"En ese momento, se fijaba un monto como anticipo, mientras que el adicional no estaba regulado. Ocurre que, después de cinco años, la regulación no ha llegado y el valor sigue siendo el mismo", se lee en el texto publicado tras la aprobación de este martes de la Ley de Presupuesto.

Según los jefes sindicales, los trabajadores recibieron un "trato irrespetuoso" que no hace justicia a la "excelencia" de los servidores públicos. "Como el Gobierno no cumple con sus acuerdos, no existe otra opción para los auditores y analistas, además de la entrega colectiva de los cargos comisionados y funciones de confianza", expresaron.

Recorte en masa

El Sindifisco estimó que al menos, 500 funcionarios del sector tributario renunciarían a sus puestos, según reportó el periódico Folha de Sao Paulo.

Los funcionarios de la Secretaría de Ingresos Federales lamentan que, mientras su presupuesto es recortado, el Congreso apruebe un aumento destinado a la Policía Federal (PF), la Policía Federal de Carreteras (PRF, en portugués) y al Departamento Nacional Penitenciario (Depen).