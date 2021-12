"Escuché un miau": un gato sobrevive ileso a un tornado en EE.UU. tras pasar 9 días bajo los escombros

Un gato negro con ojos amarillos que vivía en una oficina en el centro de la ciudad de Mayfield (Kentucky, EE.UU.) ha sobrevivido de milagro a un tornado que demolió todo el edificio de tres pisos. Sonny 'Hoot' Gibson, quien trabajaba en aquella oficina, pasó por el lugar el pasado domingo y para su sorpresa escuchó un tenue maullido desde los escombros.

Gibson enseguida sintió la esperanza de que podría ser Madix, al que nadie había visto desde la llegada de la tormenta. Madix era un integrante importante de su negocio de alquiler de inmuebles: se encargaba de saludar a los clientes. Pero tras varios días de búsqueda infructífera del felino después del tornado, el hombre se había dado por vencido.

"No sé cómo algo podría haber sobrevivido, no solo al tornado sino a la destrucción que causó", comentó Gibson a AP. "Pensé que escuché un miau, y pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, así que grité su nombre, y maulló de nuevo", recordó.

El maullido era muy débil y el hombre no pudo encontrar al gato de inmediato, así que llamó a algunos empleados para que le ayudaran en la búsqueda. Poco después, lograron sacar a Madix desde un agujero bajo los escombros.

"Fue una sensación increíble ponerlo en mis brazos", confesó Gibson. "Si es verdad que los gatos tienen siete vidas, probablemente usó seis de ellas durante esos nueve días", sostuvo.

El felino rescatado tenía mucha hambre y sed, pero estaba ileso. Gibson lo llevó a su casa y planea tenerlo ahí, así que Madix no volverá a 'trabajar' y pasará el resto de sus días como una mascota.

La historia de 'Madix, el superviviente' ha hecho cada vez más popular en Mayfield. "Es una bendición que la gente pueda escuchar la historia, de forma que puedan enterarse de eso y darse cuenta de que de situaciones terribles pueden surgir grandes cosas. Si es inspiradora para una persona, entonces Madix ha cumplido su propósito en este planeta", agregó el dueño del gato.

