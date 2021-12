Eric Clapton se pronuncia tras ganar el juicio a una viuda que puso a la venta un disco pirata del artista

Eric Clapton se ha pronunciado mediante un comunicado sobre la demanda que recientemente ganó a una mujer alemana que había puesto a la venta en eBay una grabación pirata de un concierto del guitarrista y cantante británico.



El pasado mes de julio, Gabriele P., de 55 años, puso a la venta el CD, que había heredado de su difunto esposo, en la plataforma de comercio electrónico por 9,95 euros (unos 11 dólares).

Desde el equipo legal de Clapton demandaron a la viuda ante un tribunal de la ciudad alemana de Düsseldorf, que les dio la razón y posteriormente rechazó la apelación interpuesta por la mujer, quien alegaba que ella no compró el disco y no sabía que se trataba de una copia pirata.

"Siéntanse libres de presentar una demanda"

En un comunicado emitido este miércoles, representantes del músico británico explican que tras detectarse la venta ilegal del disco, los abogados de Clapton enviaron una carta en alemán a la mujer pidiéndole que lo retirara asegurando que, de lo contrario, irían a los tribunales.

"Este caso podría haberse resuelto rápidamente a un costo mínimo", reza el texto, que explica que se trataba de un procedimiento estándar, pero, "desafortunadamente", la misiva obtuvo la siguiente respuesta: "Siéntanse libres de presentar una demanda si insisten en ello".

Esto hizo que el caso acabara llegando a una corte, que emitió una orden judicial, pero Gabriele nombró a un abogado que apeló la decisión. Según el comunicado, el juez instó a la demandada a retirar la apelación, pero esta se negó, tras lo cual su recurso fracasó y se le ordenó pagar los gastos judiciales tanto suyos como los del artista, que fueron de alrededor de 3.400 euros (unos 3.850 dólares).

Posible apelación judicial

"Clapton decidió no tomar acciones adicionales y no tiene intención de cobrar los costes que le adjudique el tribunal", concluye el texto, afirmando que el guitarrista espera que la mujer no incurra en más costos, ya que podría enfrentar una multa de 250.000 euros (casi 283.000 dólares) o seis meses de prisión si continúa con sus esfuerzos por vender el disco.

Sin embargo, la defensa de la demandada ya adelantó que volverá a apelar el fallo, señalando que se deberá comprobar si este caso es competencia de un tribunal de la Unión Europea y si las leyes comunitarias sobre derechos de autor para este proceso judicial siguen estando vigentes después del Brexit.

Solamente en Alemania, el equipo legal de Clapton ha perseguido con éxito miles de casos de venta ilegal de discos bajo procedimientos rutinarios de derechos de autor en los últimos diez años. La mayoría de ellos se resuelven sin necesidad de que intervenga la Justicia.

