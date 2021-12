El autor de 'Padre rico, padre pobre' afirma que la economía de EE.UU. ya está técnicamente en depresión

El inversor y escritor estadounidense Robert Kiyosaki, autor del libro 'Padre rico, padre pobre', considera que la economía de EE.UU. técnicamente ya se encuentra en una depresión y que se avecina un colapso de los mercados financieros.

En una entrevista con el canal Stansberry Research de YouTube, Kiyosaki argumentó sus afirmaciones sobre una "depresión técnica" exponiendo datos de la actual inflación frente al crecimiento económico. Según cifras oficiales, la inflación acumulada de EE.UU. en 2021 se sitúa en torno al 6,7 %, mientras que el Producto Interno Bruto real se desaceleró, alcanzando una tasa anual de 2,1 % en el tercer trimestre del año, cuando en el segundo trimestre fue del 6,7 %.

Respecto a la caída de los mercados financieros, el autor de 'Padre rico, padre pobre' dijo que esta se puede apreciar con la curva de rendimiento de la cotización de las divisas euro/dólar, que se "ha invertido".

"El mercado del euro/dólar es el más grande del mundo y está invertido", afirmó, señalando que "cada vez que eso ha ocurrido" después siguió una crisis, como la del 2008.

Además, culpó de la inflación a las políticas monetarias que vienen implementando la Reserva Federal y el Gobierno de EE.UU. Kiyosaki considera que es "un buen momento" para invertir en activos como el oro, la plata o el bitcóin con el fin de protegerse ante los riesgos de una potencial nueva crisis.

"No estoy comprando oro porque me guste ese activo, compro oro porque no confío en la Reserva Federal", concluyó.

