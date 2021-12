Una diputada argentina falta a una decisiva sesión del Congreso para ir a Disney y ahora pide perdón por su "error político más importante"

Lo que iba a ser una sesión decisiva para la oposición argentina, se convirtió en la peor pesadilla para la diputada conservadora Gabriela Brouwer de Koning, ya que su ausencia fue clave para permitirle al Gobierno de Alberto Fernández la aprobación de un proyecto que incluye un incremento en las alícuotas de Bienes Personales.

La reñida votación de 126 votos opositores y 127 oficialistas permitió que todas las miradas se centraran en las curules vacías dentro de la bancada del macrismo. Una de las más llamativas fue la de Brouwer, quien faltó a la jornada legislativa porque se había ido de viaje a Disney.

🔊"FUE LA PEOR DESICION QUE TOMÉ"❌La diputada cordobesa, Gabriela Brouwer de Koning, explicó en #EntreNosotrosRebeca porque se fue de vacaciones al extranjero, a sólo días de haber asumido su banca. pic.twitter.com/lUaAVUKJ1g — Radio Universidad (@580universidad) December 23, 2021

"Lo primero que pensé fue en mi familia, en mis hijas, pero la verdad que fue una mala decisión", admitió la parlamentaria de la alianza conservadora Juntos por el Cambio (macrismo), para intentar responder a los duros cuestionamientos en el seno de su propio partido. "La emocionalidad me ganó, no la racionalidad", aseveró.

Según su versión, la bancada a la que pertenece estaba al tanto de que ella se iba a ausentar, pero según algunos medios locales, los integrantes de su propia ala no tenían idea de que faltaría a esa sesión. El argumento de Brouwer fue que su viaje familiar había sido planificado dos años atrás y suspendido por la pandemia.

"Yo me quedé a la sesión del presupuesto, pensaba en no viajar porque parecía que el tema iba a seguir la semana siguiente, pero hubo un cambio al final, se votó, y lo primero que pensé, después de 36 horas de sesión sin dormir, era que se había terminado mi tarea legislativa", alegó en una entrevista con radio Rivadavia.

La parlamentaria, que participó en la maratónica jornada en la que la oposición logró rechazar el proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno, consideró que ese día había finalizado su labor en el Congreso. "Yo pensé: 'se terminó la tarea, se terminó la tarea legislativa, la voluntad por la cual el pueblo me votó la cumplí". Y dice que por eso se fue a EE.UU.

Aunque descartó que fuese a dimitir, reconoció que esa decisión había sido un gran fallo: "La verdad es que no pensaba renunciar, sé que fue el error más importante políticamente que he tenido, he aprendido con esto", sostuvo la parlamentaria que hace apenas semanas asumió el cargo para el que fue electa.

La polémica ha sido voraz. En redes sociales, la palabra "Disney" ha estado en las primeras tendencia, aludiendo a la razón por la que Brouwer faltó a sus responsabilidades. Sin embargo, la diputada aseguró que "redoblará los esfuerzos" para recuperar la confianza de los electores que la votaron.

"En este momento no estoy justamente en Disney, pero la verdad que no estoy demasiado bien. No ha sido para mí una cuestión que me haya resbalado. Me demoré en salir porque no estaba bien, estaba muy angustiada. Asumo mi responsabilidad, en ningún momento me deslindo", insistió la diputada, quien pidió disculpas por su actitud y aseguró que cuando advirtió su error, ya estando en el exterior, intentó regresar a Argentina pero no pudo.