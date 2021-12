Muere la destacada escritora y periodista estadounidense Joan Didion a los 87 años

La escritora estadounidense Joan Didion, una de las más destacadas de la literatura norteamericana en la segunda mitad del siglo XX, murió este jueves a los 87 años en su casa de Manhattan (Nueva York), según publicó The New York Times.

Autora de obras como 'Noches azules' y 'El año del pensamiento mágico' —con el que ganó el prestigioso premio National Book Award, además de convertirse en finalista del premio Pulitzer—, Didion falleció como consecuencia de un agravamiento en la enfermedad de Parkinson que padecía hace años.

La noticia la confirmó Paul Bogaards, editor del sello literario Knopf, que publica a la narradora, mediante un correo electrónico enviado al periódico neoyorquino.

Falleció Joan Didion a los 87 años 😔 Fue una de las cronistas de no ficción más exquisitas de la segunda mitad del siglo XX ♥️ pic.twitter.com/KuE2JgVO6B — Revista Anfibia (@revistaanfibia) December 23, 2021

Didion había nacido en Sacramento (California) en 1934. En los años 60, se convirtió en una de las principales exponentes del Nuevo Periodismo surgido en su país, de donde surgieron otros autores destacados como Truman Capote, Gay Talese, Hunter S. Thompson o Tom Wolfe.

Saltó a la fama gracias a sus exquisitos ensayos sobre la vida en Los Ángeles durante los tumultuosos años 60.

La escritora se caracterizó por volcar en sus obras una prosa donde se entremezclan el vuelo literario y el pulso de la crónica. Se graduó en la Universidad de Berkeley en California y luego comenzó trabajando en la revista Vogue, donde fue editora y crítica de cine. Tiempo después se desempeñó como colaboradora habitual de The New York Review of Books.

Didion sufrió dos tragedias familiares en los primeros años 2000, que reflejó crudamente en sus escritos 'El año del pensamiento mágico', —en el que analiza y narra la muerte repentina de su marido, el también escritor John Gregory Dunne—, y 'Noches azules', en el que cuenta la pérdida de su hija adoptiva, Quintana Roo Dunne, como consecuencia de una pancreatitIs aguda.