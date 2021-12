Elon Musk explica por qué su riqueza "no es ningún misterio profundo"

"No tengo cuentas en el extranjero, ni refugios fiscales", subrayó el multimillonario, al aseverar que tardaría solo unas horas en calcular y tramitar el pago de sus impuestos.

En una entrevista concedida a The Babylon Bee y publicada este miércoles en YouTube, el director general de Tesla y SpaceX, Elon Musk, aseguró que su riqueza "no es ningún misterio profundo", al punto que los gravámenes que tiene que pagar son tan simples que podría calcularlo todo en "unas horas".

"No tengo cuentas en el extranjero, ni refugios fiscales", subrayó el multimillonario estadounidense. Preguntado acerca de si la empresa de preparación de impuestos H&R Block puede calcular sus tributos, Musk dijo lo siguiente: "H&R Block podría fácilmente hacer mi declaración de impuestos. Pero no necesito a H&R Block, podría hacerlo yo. Me llevaría unas horas. Mis impuestos son muy básicos".

El empresario explicó que su fortuna se asienta en la posesión de acciones de Tesla y SpaceX, y admitió que es "masivamente doloroso y difícil" conseguir el nivel de capitales de los que dispone ahora.

En cuanto a compromisos fiscales, es importante recordar que los contribuyentes estadounidenses pagan impuestos sobre sus ingresos directos, mientras que por las acciones que tengan solo lo hacen en caso de venderlas. Musk, que no tiene salario ni percibe bonos en efectivo, no se había deshecho de una cantidad significativa de títulos hasta este año, por lo que anteriormente no tenía muchos gravámenes. Así, el multimillonario precisó en la entrevista que en 2018 ni siquiera pagó impuestos, porque en 2017 había pagado "accidentalmente" de más.

Sin embargo, este año la situación es diferente. Tras preguntar en noviembre a sus seguidores en Twitter si debía vender el 10 % de sus valores en Tesla y recibir un "sí", Musk empezó a cumplir con lo prometido paulatinamente. En la entrevista aseguró haber vendido suficientes acciones del fabricante de coches eléctricos para completar su plan.

Este 20 de diciembre, tuiteó que pagará más de 11.000 millones de dólares al fisco estadounidense, es decir, más que cualquier otro ciudadano en la historia. El empresario está obligado a hacerlo para recibir una compensación de más de 23.000 millones de dólares en forma de opciones sobre acciones, que en caso contrario expirarían en agosto del año siguiente, precisa CNBC.