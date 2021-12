"Me acosté con estudiantes": El actor James Franco rompe el silencio sobre su conducta sexual inapropiada

El actor estadounidense James Franco, acusado de fraude y acoso social por estudiantes de su escuela de cine, ha admitido que tuvo relaciones sexuales con algunas de ellas.

"En el curso de mi docencia me acosté con estudiantes, y eso estuvo mal. Pero como he dicho, no es la razón por la que empecé la escuela", dijo en una entrevista con la emisora de radio SiriusXM, cuyos fragmentos fueron publicados este 22 de diciembre. "Así que no fue un plan maestro por mi parte. Pero sí, hubo ciertos casos en los que estuve en algo consensuado con una estudiante y no debería haberlo estado", añadió el intérprete.

Preguntado sobre si se percataba de que sus estudiantes estaban en una situación de desigualdad, Franco afirmó que entonces "no tenía la mente despejada". "Supongo que en aquel momento mi pensamiento era: 'si es consentido, vale'", dijo. Además, agregó que guardaba silencio desde la aparición de las alegaciones sobre su comportamiento sexual inadecuado, porque necesitaba recuperarse de su adicción sexual y trabajaba mucho en sí mismo para cambiar.

En 2018, varias actrices lanzaron acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Franco, poco después de que este recibiera el Globo de Oro al mejor actor por la película 'The Disaster Artist.

Un año después, Sarah Tither-Kaplan y Toni Gaal, dos actrices que estudiaban en la escuela de interpretación de Franco Studio 4 Film School, presentaron oficialmente una demanda contra el actor. En ella afirmaban que Franco empujó a sus estudiantes a actuar en escenas sexuales explícitas en un "escenario tipo orgía", las cuales iban mucho más allá de las aceptables en los 'sets' de filmación de Hollywood, entre otros pormenores

El pasado mes de junio, se reportó que el artista pagaría 2,2 millones de dólares en el marco de la resolución del pleito en su contra. El arreglo involucró también a otros estudiantes que alegaban haber sido víctimas de fraude.