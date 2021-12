"Recuerdo su comportamiento tóxico": dos mujeres se suman a las acusaciones de agresión sexual contra Chris Noth

La compositora y cantante de country pop Lisa Gentile ha acusado al actor Chris Noth, conocido por su papel de Mr. Big en la serie 'Sexo en Nueva York', de agredirla sexualmente en 2002, recoge The Hollywood Reporter.

Según la abogada de Gentile, Gloria Allred, la cantante tomó la decisión de "romper su silencio" para "ayudar a otras personas que han sido víctimas de hombres poderosos", pese a que no puede presentar una demanda al haber expirado el plazo de prescripción.

Gentile asegura que conoció a Noth en 1998 en un restaurante en Nueva York, donde mantuvieron una charla sobre "música y el mundo del espectáculo". La noche de la presunta agresión sexual, el actor le ofreció llevarla a casa desde el restaurante donde estaban con unos amigos. "Cuando llegamos a mi apartamento, me preguntó si podía subir. Le dije que no tenía nada para beber y me dijo: 'Está bien'. Solamente quería saber donde vivía", relata Gentile.

Sin embargo, según su versión de los hechos, una vez en el apartamento, Noth se acercó a ella, la besó y manoseó contra su voluntad. "Finalmente pude alejarlo y liberarme de sus manos y grité: 'No, no quiero'", revela la cantante que también afirma que Noth se puso "muy enojado" y se marchó, si bien la amenazó con destruir su carrera si decía algo sobre el incidente.

"Actor macho alfa"

Las acusaciones contra Chris Noth han vuelto a traer a la luz sobre un ensayo publicado el pasado febrero por Heather Kristin, que trabajó como doble de luces de Kristin Davis, Charlotte en 'Sexo en la ciudad'. En la publicación, Davis se refiere a un "actor macho alfa" que hizo comentarios ofensivos sobre otra actriz. Ahora, en un artículo actualizado para The Independent, Kristin reveló que el actor "macho alfa" era, en realidad, Chris Noth.

"Recuerdo su comportamiento tóxico con demasiada claridad", escribe la actriz, que también revela que Noth la manoseó. "Después de ese día, hice todo lo posible para mantenerme fuera de su camino", agrega.

Las acusaciones

Las declaraciones de Gentile y de Kristin se suman a las recientes denuncias por supuesta agresión sexual contra el actor estadounidense. En un reciente testimonio, a raíz del estreno de la secuela de 'Sexo en la ciudad', la película 'And just like that', dos mujeres identificadas como Zoe y Lily, los seudónimos que utilizaron para proteger su identidad, acusaron a Noth de agresiones que, supuestamente, habían ocurrido en 2004 y 2015.

Dos días después, se reportó que una tercera mujer había acusado a Noth del mismo delito. La víctima habría sido agredida sexualmente por el actor en 2010, mientras trabajaba como cantante de salón en un restaurante de Nueva York.

Por su parte, Noth ha negado estas acusaciones y asegura que las denuncias en su contra son "categóricamente falsas".