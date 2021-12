El secretario general de la OTAN reitera que la alianza "nunca ha hecho la promesa de no expandirse"

En medio de la nueva ola de tensiones entre Moscú y Occidente, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró este jueves en una entrevista con la agencia alemana DPA que la Alianza Atlántica "nunca ha hecho la promesa de no expandirse".

"En realidad, en el tratado fundacional de nuestra organización figura que cualquier país europeo puede convertirse en miembro de la alianza. En segundo lugar, hay documentos que datan de los años 70 y 90 —el Acta Final de Helsinki, la Carta de París, el acta fundacional de la OTAN-Rusia y muchos otros tratados— que dejan claro que los países tienen derecho a elegir su propio camino", afirmó el jefe de la OTAN.

Paralelamente, Stoltenberg descartó que la alianza no debe guiarse por promesas informales, en referencia a las que en los años 1990 hizo la OTAN de no expandirse al este. Las declaraciones del jefe de la alianza tienen lugar el mismo día que el presidente ruso, Vladímir Putin, volvió a exigir a Occidente garantías de seguridad para Rusia, lo que incluye la no expansión de la OTAN cerca de sus fronteras.