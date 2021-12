Pedro Castillo acepta la renuncia de su ministro de Educación tras la censura del Congreso

El Gobierno de Pedro Castillo aceptó este viernes la renuncia de su ministro de Educación, Carlos Gallardo, luego de que el Congreso aprobara, el martes último, una moción de censura que lo obligaba a presentar su dimisión.

Según informó el periódico local Perú21, la salida de Gallardo se oficializó mediante la resolución suprema 178-2021-PCM, firmada por el mandatario y la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez.

Gallardo había sido cuestionado por legisladores de la oposición por presuntos vínculos con organizaciones extremistas y por haber filtrado, supuestamente, las preguntas del examen para nombramientos docentes de 2021, entre otras críticas.

La moción obtuvo 70 votos a favor, 38 en contra y 7 abstenciones. Así, el funcionario fue forzado a presentar su renuncia, que debía ser aceptada por el presidente Castillo en un plazo de 72 horas.

El ahora exfuncionario había afirmado durante el proceso parlamentario que la acusación no tenía sustento y que no encontraba razones para renunciar: "No creo que sea justo asumir una culpabilidad que no tengo", afirmó.

Hasta el momento, el Gobierno peruano no ha hecho ningún comentario acerca de quién podría ser el reemplazante de Carlos Gallardo, aunque la jefa de Gabinete aseguró que la decisión estaba siendo evaluada por el Ejecutivo: "Queremos garantizar que sea una persona que continúa con una gestión y que, además, cumpla con un objetivo fundamental que es básicamente el retorno a las clases presenciales en el mes de marzo".