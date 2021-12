"Están cavando su propia fosa": Putin califica de "una estupidez" la resistencia al gasoducto Nord Stream 2

Los políticos europeos que impiden el lanzamiento del gasoducto Nord Stream 2 —que va desde Rusia a Alemania por el mar Báltico— actúan de manera "estúpida", según ha afirmado el presidente ruso Vladímir Putin.

"En cuanto a Nord Stream 2, estoy de acuerdo con las evaluaciones de que es una estupidez por parte de aquellos que no permiten que este sistema funcione, porque el suministro adicional de gas al mercado europeo, sin duda alguna, bajaría el precio al contado en la bolsa", dijo Putin en una reunión conjunta del Consejo de Estado y el Consejo de Ciencia y Educación.

El precio del gas natural en Europa superó por primera vez los 2.000 dólares por 1.000 metros cúbicos el pasado martes. El mandatario recordó que muchos países, incluida Ucrania, optaron por no comprar gas directamente a Rusia.

"Fue su propia elección, no quieren comprar directamente a nosotros. Pero para ellos el precio habría bajado, significativamente. Solo están cavando su propia fosa. Es increíble, pero, está bien, es su elección. No lo hicimos nosotros, fue su elección", continuó el presidente.

"Lo están poniendo todo patas arriba"

El jefe de Estado también abordó la situación del gasoducto Yamal-Europa. "El 45 % le pertenece a Gazprom, pero la parte polaca nos apartó de la gestión de este sistema. Así es como lo dirigen ellos mismos: algunos consumidores no piden gas adicional, y otros lo han lanzado en dirección contraria. […] Es su decisión, su asunto, pero es sorprendente que se nos empiece a culpar por ello. Es una tontería. Lo están poniendo todo patas arriba", expresó Putin.

La víspera, el presidente declaró en rueda de prensa que el reverso de gas ruso desde Alemania a Polonia, que continúa varios días por el gasoducto Yamal-Europa, permite a compañías europeas revender a los precios al contado el gas que compran a Rusia a precios mucho menores bajo contratos a largo plazo.

Putin también respondió a las acusaciones sobre la suspensión del tránsito por el gasoducto Yamal-Europa y que Gazprom "no reservó el tránsito para los últimos dos o tres días", afirmando que Gazprom no lo hizo porque las correspondientes compañías de Alemania y Francia, entre otros países, "no habían presentado pedidos de compra por esta ruta".

La construcción del gasoducto, de más de 1.200 kilómetros de longitud, que pretende llevar el gas ruso directamente al país europeo a través del mar Báltico, sin pasar por Polonia y Ucrania, fue completada el 10 de septiembre. Se espera que transportará anualmente 55.000 millones de metros cúbicos de gas.