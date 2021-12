Kusturica ve en el bloqueo de RT DE el posible eco de las guerras mundiales "cuando Alemania se esforzaba en conquistar Rusia"

El cineasta serbio cree que la decisión de cancelar la señal del canal "no es una decisión autónoma de Alemania" y va más allá de las razones citadas por sus autoridades.

El cineasta serbio Emir Kusturica opinó este viernes en una entrevista con RT que en el mundo moderno, que proclama la libertad y la globalidad de la prensa, la cancelación de la señal de RT en alemán, RT DE, parece "absurda" y podría ser un eco de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial.

Este miércoles, el satélite de telecomunicaciones europeo Eutelsat 9B canceló la señal del canal RT en alemán en la plataforma, cumpliendo con la orden del regulador alemán Medienanstalt Berlin-Brandenburg (MABB).

Según Kusturica, el bloqueo del canal en alemán, que el director de cine valora por sus "reportajes directos y correctos" de diferentes partes del mundo, llega en un momento en el que "la tecnología da toda la vuelta [al mundo]" y "no hay fronteras". "No existe justificación para bloquear algo que debe ir libremente por todo el mundo", piensa Kusturica. "La libertad de prensa ya no existe. Todo pasó a la ideología", se lamenta.

"Una historia que solo acaba de empezar"

"Históricamente, me temo que podría ser una idea que proviene de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania se esforzaba en conquistar Rusia sin éxito, dos veces. Y estamos viendo los síntomas del mismo empuje por parte de otros países, no solo de Alemania. Alemania siempre fue empujada a conquistar Rusia y creo que esto ahora es el comienzo de una historia que solo acaba de empezar con la presión al satélite", afirma.

Al mismo tiempo, opina que la decisión de cancelar la señal de RT DE "no es una decisión autónoma de Alemania" y va más allá de las razones citadas por sus autoridades. "El papel de Alemania no es auténtico, no representa los sentimientos de la gente", sostiene el cineasta.

"Creo que es una escala de guerra más alta que comenzó hace unos años con un enfoque en lo que ellos llaman 'la influencia maligna de Rusia' en el mundo", señala Kusturica. En este sentido, asegura que se trata de "la misma fuente que bloquea todo que proviene de Rusia", lo que —lamenta— "es injusto y no puede siempre seguir así".

El mercado noticiero

El director de 'El tiempo de los gitanos' (1988) y 'Underground' (1995), entre otros largometrajes premiados y aclamados por la crítica, asegura que el canal "sufre porque no pule la realidad", mientras que aquellos que desean su bloqueo no quieren que la verdad "esté disponible en todo el mundo".

"El mercado es un lugar sagrado donde quieren hacer que la gente consuma las noticias —no solamente los productos— que crearán un mundo y un cerebro que funcione en las frecuencias que ellos establecen", advierte el cineasta serbio.