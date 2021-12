Acusan a Amazon de no autorizar bajas por enfermedad a dos empleados que habrían muerto poco después

Dos trabajadores de Amazon habrían fallecido los días 28 y 29 de noviembre en una instalación de la compañía en la ciudad de Bessemer (Alabama, EE.UU.), luego de que no se les concedieran sendas bajas por enfermedad. Así lo sostienen Isaiah Thomas y Perry Connelly, compañeros de los fallecidos, que han alzado su voz contra la empresa en una entrevista para la organización de derechos de los trabajadores More Perfect Union, publicada este 23 de diciembre.

Según Thomas, uno de los empleados de su departamento dijo no sentirse bien y se dirigió a los superiores, que habrían atajado la situación en los siguientes términos: "O te vas a casa y pierdes el trabajo, o te quedas aquí y sigues trabajando con el dolor". Poco después, el trabajador sufrió un ictus y su cadáver fue hallado unos 20 minutos después de no haber sido visto en su lugar. Horas después, el segundo trabajador murió tras ser trasladado al hospital desde el lugar del trabajo.

Connelly y Thomas indican que tras estos casos fatídicos los administradores les pidieron que no hablaran sobre lo ocurrido y continuaran trabajando. En total, More Perfect Union, sostiene que hubo seis muertes en la misma instalación de Amazon en 2021. Por su parte, el gigante del comercio electrónico no se ha pronunciado sobre estas alegaciones.