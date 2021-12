Moscú: La no expansión de la OTAN será el tema clave en las discusiones con Occidente sobre las garantías de seguridad

Moscú considera que el tema de la no expansión de la OTAN será la cuestión clave en las discusiones con Occidente sobre las garantías de seguridad, según las declaraciones de la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajárova, publicadas en la página oficial de la Cancillería.

"En Estados Unidos y varios países occidentales, hubo declaraciones de que durante las siguientes discusiones en un futuro próximo sobre la propuesta rusa de desarrollar garantías legales de seguridad no se considerará el tema de la no expansión de la OTAN", reza el comunicado de la representante de la Cancillería rusa.

"En este sentido enfatizamos que la no expansión de la OTAN y la no aparición de sistemas de armas que amenazan nuestra seguridad en las fronteras rusas son las cuestiones principales y claves para las próximas negociaciones con Estados Unidos y la OTAN. Esto debe ser muy claro para aquellos que aún no han entendido la esencia de la posición rusa", precisó.

Rusia entregó la semana pasada los proyectos de dos acuerdos que quiere alcanzar con EE.UU. y la OTAN sobre garantías de seguridad. Entre los planteamientos establecidos, Moscú solicita que la Alianza detenga su expansión hacia el este y que Ucrania no se adhiera a ella, un punto sobre el que las dos partes tienen opiniones opuestas.