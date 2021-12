¿Podría llegar el bitcóin al millón de dólares? Responde el multimillonario Ray Dalio

Según el empresario, el oro tiene una ventaja frente al bitcóin y a otros recursos digitales como los tokens no fungibles, ya que "no está conectado".

El multimillonario estadounidense Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, el mayor fondo de cobertura del mundo, vaticinó en una entrevista para el podcast del youtuber Lex Fridman estrenada este sábado que el precio del bitcóin no llegará a un millón de dólares, tal y como aseguran algunos partidarios de la mayor criptodivisa.

"No creo que esto sea posible", dijo el inversor, preguntado acerca de si el bitcóin podría crecer hasta "cifras muy altas", teniendo en cuenta que el pasado 10 de noviembre estableció su máximo histórico y superó los 69.000 dólares por unidad.

En la charla, Dalio dijo que el oro sigue siendo su activo favorito por varias razones, en particular, porque tiene una ventaja en el mundo actual frente al bitcóin u otros recursos digitales, como los tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés), ya que "no está conectado".

"El oro ha sido durante muchos miles de años universalmente reconocido como fuente de dinero y es la tercera fuente de dinero en las reservas de los bancos centrales y no creo que el bitcoin vaya a servir para ese tipo de propósitos", enfatizó el empresario.

Por otra parte, Dalio subrayó que considera el bitcóin como dinero alternativo, si bien vaticinó que habrá "muchas criptomonedas" y que "los NFT pueden llegar a ser un tipo de dinero". En este sentido, el multimillonario confirmó que todavía no ha comprado ningún NFT, aunque admitió que quiere hacerlo solo para a modo de 'experimento', al igual que baraja la posibilidad de acuñar uno.

Aventuras de Elon Musk

Por otra parte, calificó de "lindos" los planes del director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, de poner en la Luna un dogecóin, la criptomoneda inspirada en un meme. "[Musk] quería llevar una nave espacial para poner una planta y una regadera en Marte [llamándolo] primera vida en Marte, como una noción inspiradora", recordó Dalio. En este sentido, el empresario enfatizó que lo del dogecóin en la Luna debe interpretarse como algo "simbólico", al tiempo que admitió que le gustaría preguntarle a Musk qué hay detrás de este tipo de iniciativas.

En mayo de este año, SpaceX y la empresa canadiense Geometric Energy Corporation anunciaron que lanzarían en el primer trimestre del 2022 un satélite de 40 kilos a la Luna en una misión financiada en su totalidad con la criptomoneda dogecóin.