La apertura de un supuesto café Starbucks desata el furor en Caracas y genera una gran polémica sobre su legalidad

Hablar sobre la nueva dinámica económica en Venezuela y su posible recuperación, sigue siendo un tema controversial que se vuelve aún más reactivo cuando involucra la inauguración de nuevas tiendas relacionadas con marcas estadounidenses.

El ejemplo más reciente ha sido la polémica generada en Caracas por la apertura de un local comercial que asegura a sus clientes que venden productos originales de la cadena internacional de cafeterías Starbucks, bajo una licencia de 'We Proudly Serve'.

La tienda, abierta desde la semana pasada, está dentro de un supermercado llamado Yeet, ubicado en Las Mercedes, una de las zonas más acomodadas de la capital venezolana; y desde entonces se encuentra abarrotada. Los productos se ofrecen entre los 15 a 50 bolívares (entre 3 y 10 dólares); pero para obtenerlos, se debe superar una larga cola que podría extenderse por más de una hora.

"Las Mercedes" es tendencia por la aparición de una tienda con el logo StarbucksNo es como tal una tienda oficial de dicha cadena, pero si venden sus productos pic.twitter.com/Oj7Z2YMmoT — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) December 19, 2021

Los acalorados debates y opiniones contrapuestas, más allá del esnobismo de las selfies con café en mano, se centran en dos cuestiones. Por un lado, la supuesta aparición de locales "piratas" o fraudulentos, que estafarían a los clientes al aprovecharse de la imagen de estas empresas extranjeras; y por otro, que estos comercios son reflejo de la mejoría económica y del fin de la crisis hiperinflacionaria en el país.

Esta no es la primera vez que una tienda en Venezuela abre sus puertas con la imagen de transnacionales estadounidenses. Previamente han aparecido otros locales con el logo de Amazon, Walmart, Dollar Tree e incluso de Starbucks —pero no vinculadas a Yeet— que pasaron inadvertidas y están en ciudades lejanas como Valencia (Carabobo), al occidente, y Lechería (Anzoátegui), al oriente del país.

¿Se vende o no café con licencia de Starbucks?

En medio del furor por la nueva cafetería, la controversia se ha intensificado sobre todo desde que el director de Yeet, George Nieves, asegurara que venden "Café Starbucks" con "una licencia de We Proudly Serve café", y que sus baristas han sido "entrenados para poder servir café Starbucks".

Tras esas declaraciones, la compañía norteamericana emitió un comunicado para desvincularse de la tienda, informando que no tenía activo el programa de café en Venezuela y que la exclusividad en la distribución de esa mercancía estaba en manos de Nestlé.

"Podemos confirmar que no tenemos el programa de café We Proudly Serve Starbucks® en Venezuela en este momento, y que Nestlé es el distribuidor exclusivo de Starbucks de este programa", aseguraron en el texto.

Pero la sorpresa llegó a continuación, cuando la filial de Nestlé en el país caribeño también negó cualquier relación con la tienda, asegurando que "no ha sido contactada ni está involucrada en la comercialización" de este café y que todos sus productos y lanzamientos eran comunicados en su sitio web.

Btw en Lechería y en Valencia hay Starbucks de esos desde hace tiempo y nadie hizo ningún escándalo 👍 pic.twitter.com/OTzZ9P0X6O — Emmanuel (@EmmanuelBritoQ) December 21, 2021

Luego de conocerse la postura de ambas empresas, el director de Yeet sostuvo que ellos lo que hicieron fue comprarle a un proveedor —que no quiso identificar— los equipos, maquinaria e insumos originales para dar al público el producto final. También dijo que cumplen a cabalidad una guía de trabajo que les indica lo que pueden y no pueden hacer para mantener los estándares de calidad internacional.

Opiniones variadas

La polémica también genera distintas opiniones entre las personas que visitan el local. Incluso, tras la controversia generada con los comunicados de Starbucks y Nestle, en las redes sociales algunos usuarios llegaron a decir que el local había cerrado o que el logo de la sirena había sido tapado, para luego indicar que esa versión era falsa y que la cafetería sigue abierta con los mismos vasos, uniformes, imagen y decorado.

Literal acabo de pasar y sigue abierto. 🤷🏻‍♀️ Dejen el drama. https://t.co/G0gK3rpBM5pic.twitter.com/VtYsVigf9q — Dαryl ❁🥑 (@IDaryl_) December 27, 2021

María Emilia Perdomo, una de las visitantes que acaba de llegar de Nueva York, comenta a RT que el local se parece mucho a los que están en EE.UU. y tiene precios más altos. "Yo creo que esto le hace bien al país porque nos muestra otras cosas que no existían. Yo siempre viajo por mi trabajo y no le veo nada malo a que abran locales así. Lo único es que hay cafés más caros, pero no creo que estén plagiando, porque usan la imagen de la licencia y todo es igual, hasta el sabor del café", añade.

A mí me da bastante igual el Starbucks. Lo mío es el café negro y sin azúcar. Pero sin duda el tema ha mostrado varios males:-Creer q tener un café gringo es sinónimo de estar bien/mejor-Creer q no deberíamos tenerlo (ni eso ni nada) xq los q nos quedamos debemos jodernosss — Jessica Dos Santos (@JessiDosSantos) December 27, 2021

Otro visitante, identificado como Jorge Lamelas, señala que se acercó al local para vivir su propia experiencia y hablar con propiedad sobre la polémica: "Lo que veo es un ambiente con productividad, gente invirtiendo, creando nuevos negocios y quizá esto sea un método o una estrategia de marketing para que todos estemos hablando de Starbucks".

Por otro lado, Alfredo Carucci dice que él no ha visitado el lugar y que no planea hacerlo mientras continúen las colas. "Si llego a ir será cuando me provoque y por curiosidad. Con 3 dólares me compro 250 gramos de un buen café, me dura varios días y lo hago mucho más sabroso en mi casa".

Una vecina hace unos roles de canela igual o mejor a los de cinammon rolls. Y todas las semanas pedimos una bandejita. — 𝕃𝕦𝕚𝕤 Andres (@Proteoporaqui) December 27, 2021

Sin embargo, algunos especialistas muestran estos días su escepticismo sobre la apertura de la nueva tienda.

Para Samantha Castañeda, especialista en publicidad, mercadeo y redes sociales, detrás de la polémica podría existir una estrategia corporativa que trataría de esquivar posibles sanciones de EE.UU. por comercializar en Venezuela. "Creo que sí es un Starbucks diciendo que no lo es. Es difícil pensar que un empresario local quiera enfrentarse contra transnacionales al apropiarse de una marca sin tener los derechos".

Además, dice, las distintas posturas de los involucrados dejan abiertas varias interrogantes. Por un lado, el director de Yeet, que no aclara quién es el proveedor, y por otro, las empresas que no comunicaron si van a iniciar o no una demanda.

Por su parte, Yormeri Pérez, abogada y habitante del centro de Caracas, plantea que la cafetería quizá abrió aprendiendo del caso de la multinacional estadounidense AT&T Inc., que en mayo de 2020 —en plena pandemia— anunció el cierre de las operaciones de DirecTV Latin America en Venezuela, debido a discordancias entre las sanciones impuestas por EE.UU. y las condiciones para operar en Caracas.

"Así fue que se creó Simple TV, que ahora controla la señal de DirecTV, una empresa que sigue siendo Galaxy Entertainment de Venezuela, la misma figura jurídica que manejaba DirecTV Latin America y que seguramente crearon para que AT&T no se arriesgara con las sanciones".

Viva mi Starbucks carajooo !!!.......👇👇😜😂🤣🤣🤣...a mí no me joden !! pic.twitter.com/KspbRgcMq2 — eugenio miguel scala (@eugenioscala) December 27, 2021

Violación a la propiedad intelectual

La Cámara Venezolana de Franquicias (Profranquicias) también fijo posición en medio de la polémica y condenó la aparición de locales comerciales que estarían usurpando "marcas nacionales e internacionales reconocidas de franquicias y demás negocios, sin la licencia correspondiente".

"Con absoluto descaro, se observa la aparición de negocios que usan sin derecho alguno, marcas internacionales notoriamente conocidas. Lo que constituye una clara violación a derechos de propiedad intelectual", dice parte del comunicado de Profranquicias, en el que añaden que los responsables actúan "sin temor" a recibir acciones legales de "los legítimos titulares" de las marcas afectadas.

En agosto pasado, Nestlé Venezuela también advirtió sobre la venta de "falsificaciones" e "importaciones no autorizadas" de productos fabricados por ellos en otros países, un hecho que incumpliría con las normativas sanitarias vigentes y podría "incidir negativamente en la salud de los consumidores".

Además, la empresa dijo que estaban "ejerciendo todas las acciones legales de rigor", algo que en esta ocasión no ha ocurrido.

De momento, la polémica cafetería sigue abierta mientras en las redes cobran vida los 'memes' y continúan los debates hasta por el sabor y precio del café.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!