Un famoso chef italiano gana dos demandas por difamación contra un periodista que criticó el "insípido 'risotto'" servido en una cena de gala

El famoso chef italiano Carlo Cracco ganó este 21 de diciembre dos demandas por difamación que presentó contra Achille Ottaviani, antiguo director del periódico La Cronaca di Verona, después de que este publicara una reseña criticando el plato que Cracco sirvió durante la cena de gala por el 50.º aniversario del festival anual de vino Vinitaly, celebrado en Verona el 14 de abril de 2016, informan medios locales.

El chef, que también fue juez del programa televisivo de cocina Masterchef y cuyo restaurante tenía dos estrellas Michelin, aquella noche ofreció a los 400 invitados un 'risotto' con tomate, limón, comino y carne de ternera 'wagyu' estofada, un plato que no gustó a Ottaviani ni, según este, al resto de comensales.

"Al final, todos se fueron decepcionados, un poco hambrientos y tentados de entrar a los kebabs vecinos", escribió entonces el periodista, que describió el plato de la gala como un "'risotto' insípido, carne dura, verduras que no combinaban, salvo en la locura de una grandeza culinaria que no existía".

Tras esas palabras, el chef no tardó en acudir a los tribunales y sostener que la crítica mordaz afectó de manera negativa a su negocio. Además, Cracco aseguró haber hablado con los invitados durante la cena y argumenta que a nadie le desagradó el plato. "Estuve allí en la cena, no sé si él estuvo allí, el artículo no es concluyente, no hay referencia objetiva", declaró el propio Cracco durante la audiencia en la corte.

"Después del evento hablé con muchos de los invitados, nadie me dijo que la carne estaba dura, me felicitaron. Todo estaba calibrado y diseñado para la cena, no escuché a nadie buscando un kebab, eso es una consideración de Ottaviani", aseguró.

En consecuencia, el famoso cocinero ganó dos demandas por difamación, mientras que a Ottaviani se le obligó a pagar una multa en euros equivalente a 12.458 dólares, los 3.964 dólares de las costas judiciales y los daños preliminares, que fueron cuantificados también en 3.964 dólares. Asimismo, el chef aún está meditando la opción de iniciar un caso civil por separado por 56.620 dólares.

